Polonya hava sahasının ihlal edildiği, Ukrayna sınırına yakın Bilgoraj ilçesinde düştüğü şüphesi bulunan cisim için arama çalışması başlatıldı.

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Polonya hava sahasının ihlal edilmesi ve Ukrayna sınırına yakın bölgede bir cismin düşmüş olabileceği şüphesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Sabah saatlerinde Polonya hava sahasında ihlal yaşandığı, Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada belirtildi.

Bilgoraj ilçesinde arama başlatıldı

Aynı açıklamada, ihlalin sonrasında Ukrayna sınırına yakın Bilgoraj ilçesine bir cismin düşmüş olabileceği kaydedildi.

Bölge sakinlerine, cisim parçaları bulmaları halinde bunlara yaklaşmamaları, dokunmamaları ve ilgili birimlere bildirmeleri çağrısında bulunuldu; bölgede arama çalışmaları da başlatıldı.

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Polonya hava sahasına yönelik iki ayrı ihlalin incelendiğini söyleyen Komutanlık Sözcüsü Yarbay Jacek Goryszewski, TVN24'e yaptığı açıklamada Ukrayna sınırına yakın Bilgoraj ilçesinde bir cismin düşmüş olabileceğini belirtti.

Bölgede hava saldırısı tehdidi bulunmadığı bildirildi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, hava sahası ihlaliyle bağlantılı olarak bölgede hava saldırısı tehdidi bulunmadığını X'ten yaptığı paylaşımda bildirdi.

Öte yandan, Polonya hava sahasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak yürütülen askeri hava operasyonlarının sona erdiği ve hava savunma sisteminin standart operasyonel faaliyetlerine döndüğü açıklandı.

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Rzeszow-Jasionka Havalimanı'ndaki hava trafik kontrol kulesi, hava sahası ihlali nedeniyle geçici olarak tahliye edildi; havalimanı daha sonra yeniden uçuş operasyonlarına başladı.

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