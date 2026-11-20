Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik'te satılan finansal ürünlerin sürdürülebilirlik bilgilerine ilişkin kuralların sadeleştirilmesi ve bu ürünlerin üç yeni kategoride sınıflandırılması konusunda anlaştı.

AB Konseyi, Sürdürülebilir Finans Açıklama Tüzüğü'nün (SFDR) güncellenmesine yönelik Avrupa Parlamentosu (AP) ile yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını duyurdu.

Yatırımcılar için karşılaştırma kolaylaşacak

Yeni kurallarla finansal piyasa katılımcılarının idari yükü azaltılacak, yatırımcıların ise finansal ürünlerin sürdürülebilirlik özelliklerini daha kolay anlaması ve karşılaştırması sağlanacak.

Reklam Reklam

Finansal ürünler için "sürdürülebilir", "geçiş" ve "temel çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG)" olmak üzere üç kategori oluşturulacak.

İlk kategoride sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan ürünler yer alacak. Geçiş kategorisine ise sürdürülebilir olmayan faaliyetlerden uzaklaşmak için güvenilir bir yol haritası bulunan şirket veya projelere yatırım yönlendiren ürünler girecek.

Temel kategoride, ESG kriterlerini gözeten ancak ilk iki kategorinin şartlarını karşılamayan ürünler değerlendirilecek.

Yatırımların en az yüzde 70'i uyumlu olacak

Bu kategorilerden birine giren ürünlerde yatırımların en az yüzde 70'i ilgili sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumlu olacak.

Söz konusu ürünler, zararlı sektör ve faaliyetlere yapılan yatırımları kapsam dışında bırakacak.

Yanıltıcı sürdürülebilirlik beyanlarının önlenmesi amacıyla, ürün adlarında ve pazarlama belgelerinde çevresel, sosyal ve yönetişime ilişkin iddialara yalnızca bu kategorilerden birine giren ürünler için yer verilebilecek.

Reklam Reklam

Zorunlu göstergeler arasında sürdürülebilir kategoride sera gazı emisyonları ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkiler, geçiş kategorisinde ise fosil yakıt kullanımı ve sera gazı emisyonları yer alacak.

Fosil yakıt şirketleri için koşullar

Fosil yakıt sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yapılan yatırımlar, belirli koşullarla geçiş kategorisine dahil edilebilecek.

Bu şirketlerin Paris Anlaşması'yla uyumlu ve takvime bağlanmış bir emisyon azaltma stratejisine sahip olması, sermaye harcamalarının yüzde 20'sini AB'nin yeşil sınıflandırma sistemine uygun faaliyetlere ayırması ve bu payı zamanla artırması gerekecek.

AB bünyesinde kurulan kamu kuruluşlarının genel amaçlı borçlanma araçları da belirli koşullarla geçiş kategorisine alınabilecek.

Yalnızca profesyonel yatırımcılara sunulan alternatif yatırım fonlarında ise sınıflandırma hükümlerine uyum gönüllü olacak.

Anlaşma için resmi onay gerekiyor

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ile AP'nin resmi onayı gerekiyor.

Yeni kurallar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından iki yıl sonra uygulanmaya başlayacak.

Reklam Reklam

Dünya

Polonya hava sahasında ihlal: Olası cisim düşüşü için arama başlatıldı

Dünya

Trump'ın danışmanı Miller'in 12 ayda yaklaşık 15 milyon dolar kazandığı bildirildi

Dünya

Iowa'daki mühimmat fabrikasında kontrollü patlatma 23 Kasım'a ertelendi