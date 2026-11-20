İspanya'da 29 Kasım erken genel seçimleri öncesinde Pedro Sanchez ile Alberto Nunez Feijoo televizyonda yüz yüze tartıştı

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Son 8 yıldır iktidarda olan Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez ile ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde televizyonda yüz yüze tartıştı.

İspanyol demokrasisi tarihinde sekizinci kez televizyonda yüz yüze tartışmaya katılan liderler, seçimlere 10 gün kala başbakanlık yarışının iki güçlü adayı Sanchez ve Feijoo oldu.

Gündemde yolsuzluk, konut ve göç vardı

Tartışmada Sebte başta olmak üzere göç krizi, yolsuzluk skandalları, konut sorunu ve ülkede bu yıl içinde yaşanan tren kazaları öne çıktı.

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Sanchez ve Feijoo, tartışmanın ardından partilerinin merkez binalarında kendilerini bekleyen sempatizanlarıyla buluştu ve her ikisi de kendisini televizyondaki tartışmanın kazananı ilan etti.

İspanyol siyaset uzmanlarına göre tartışmanın galibi olarak gösterilen Feijoo, "Size İspanya'nın değişme ihtiyacı olduğunu söyledim ve umarım 29 Kasım akşamı bu değişimin olduğunu söyleyeceğim." şeklinde konuştu; Sanchez ise "Bu tartışmadan sonra seçimleri kazanmaya ve ülkeyi yönetmeye bir adım daha yakınız." dedi.

Feijoo'dan Sanchez'e suçlamalar

Feijoo, "İspanya düzgün bir başbakanı hak ediyor ve Sanchez öyle biri değil." diyerek yolsuzluklar, göç krizi ve tren kazalarıyla ilgili Sanchez'e suçlamalar yöneltti.

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Feijoo, "Bu şekilde herkes ülkeyi yönetebilir. AB'den alınan fonlarla ve nereye harcandığı bilinmeyen paralarla, başkalarının emeğiyle böyle yönetebilir." diye konuşurken İspanya'nın vergi yükünün en çok arttığı üçüncü ülke olduğunu ileri sürdü.

Sanchez'den aşırı sağ uyarısı

PP'nin aşırı sağcı Vox ile olası koalisyonuna karşı İspanyolları uyaran Sanchez, 28 Ekim'de Toledo yakınlarında meydana gelen ve 69 kişinin yaşamını yitirdiği hızlı tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarından da özür diledi.

Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu örnek vererek aşırı sağın "her ülkeye karanlık dönemler, yalanlar, hakaretler, ekonomik kesintiler getirdiğini" savundu ve "Trump, Milei ve Bolsonaro ülkelerine ne gibi bir fayda getirdi? İspanyollar dünyada istemediklerini İspanya için de istememeliler." ifadelerini kullandı.

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Sanchez, ayrıca İspanya'nın "Gazze'deki soykırımı kınayarak ve Filistin Devleti'ni tanıyarak" parladığını ifade etti.

Anketlerde PP favori gösteriliyor

PP, İspanya'da 29 Kasım'daki erken genel seçimler öncesinde anketlerde favori olarak gösteriliyor.

350 sandalyeli mecliste PP'nin aşırı sağcı Vox partisiyle birlikte 190'dan fazla milletvekili çıkarması ve hükümeti kuracak mutlak çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.

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