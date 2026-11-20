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The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'li yetkililerin son günlerde Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik kapalı kapılar ardındaki toplantılarda, Donbas'ın kontrolünü Rusya'ya vermesi karşılığında Ukrayna'nın NATO üyeliğini gündeme getirdiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner'ın, son aylarda kapalı kapılar ardında sürdürülen Ukrayna barış görüşmelerinde "Ukrayna’nın Rusya’ya toprak vermesi karşılığında NATO üyeliği" fikrini gündeme getirdiği, WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde yer aldı.

Kaynaklar, Trump'ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Ukrayna'nın NATO üyeliğini reddettiğine işaret ederken, Kushner ile Trump'ın Barış Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un buna rağmen bu konuyu son toplantılarda sık sık dile getirdiğini aktardı.

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Dublin'deki görüşmede konuşuldu

Kaynaklar, konunun en son geçen hafta Dublin'de Kushner ve Witkoff'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmede konuşulduğunu kaydetti.

2 Senaryo gündemde

ABD'nin son dönemdeki toplantılarda 2 senaryoyu gündeme getirdiğine işaret eden kaynaklar, bunlardan ilkinin NATO üyeliği karşılığında Ukrayna'nın Donbas bölgesinin kontrolünü Ruslara vermesi olduğunu belirtti.

Kaynaklar, ikinci senaryonun ise Donbas'ın Ukrayna'nın elinde kalacağı şekilde çatışmanın durdurulması ve Ukrayna'ya ABD ile Avrupa ülkeleriyle imzalanacak bir anlaşma yoluyla Rus saldırılarına karşı güvenlik garantileri verilmesi olduğunu ifade etti.

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