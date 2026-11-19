Yüzyıllardır dünyanın en fazla mensuba sahip dini olan Hristiyanlık, önümüzdeki yıllarda bu konumunu kaybedecek. Pew Research Center tarafından hazırlanan ve 2020-2070 dönemini kapsayan araştırma, küresel nüfusun dini dağılımında önemli değişiklikler yaşanacağını gösteriyor.
Müslüman nüfus neden daha hızlı artıyor?
Araştırmada Müslüman nüfustaki yükselişin en önemli nedenleri arasında genç nüfus yapısı ve doğurganlık oranları gösteriliyor.
Pew'in değerlendirmesine göre nüfus artışında din değiştirmeden ziyade doğum ve ölüm arasındaki fark belirleyici rol oynuyor.
2070'de Müslüman nüfus 3,6 milyarı aşacak
Araştırmanın uzun vadeli tahminleri de dikkat çekici. Mevcut demografik eğilimlerin devam etmesi halinde 2070 yılında dünya genelindeki Müslüman nüfusun 3,6 milyarı aşması, Hristiyan nüfusun ise 3 milyarın hemen altında kalması bekleniyor.
Böylece Müslümanların dünya nüfusu içerisindeki payının 2020'deki yüzde 26 seviyesinden 2070'te yüzde 36'ya yükselmesi öngörülüyor. Hristiyanların küresel nüfustaki payının ise yaklaşık yüzde 29 olması bekleniyor.
Din değiştirmenin etkisi daha sınırlı
Pew araştırması, nüfus artışının yanı sıra din değiştirme eğilimlerini de inceledi. Buna göre 2020-2070 döneminde İslam'dan ayrılanların katılanlardan fazla olması nedeniyle yaklaşık 8 milyon kişilik net kayıp yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Hristiyanlıkta ise aynı dönemde din değiştirme kaynaklı net kaybın 105 milyona ulaşabileceği öngörülüyor. Araştırmacılar, Müslüman nüfustaki büyümenin temel kaynağının başka dinlerden geçişler değil, doğal nüfus artışı olduğuna dikkat çekiyor.
Hristiyanlığın ağırlık merkezi Afrika'ya kayacak
Araştırmada öne çıkan bir diğer gelişme ise Hristiyan nüfusun coğrafi dağılımındaki değişim oldu.
2020 yılında dünya genelindeki Hristiyanların yüzde 31'i Sahra Altı Afrika'da yaşarken, bu oranın 2070'te yüzde 54'e yükselmesi bekleniyor. Böylece Afrika, Hristiyan nüfusun en yoğun yaşadığı bölge haline gelecek.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin de ABD'yi geride bırakarak dünyada en fazla Hristiyan nüfusa sahip ülke olması bekleniyor.
Dine bağlı olmayanların oranı gerileyecek
Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de herhangi bir dine bağlı olmadığını belirten nüfusla ilgili oldu.
2020 yılında dünya nüfusunun yüzde 24'ünü oluşturan dinsiz veya herhangi bir dini aidiyeti bulunmayan kişilerin oranının 2070'te yüzde 17'ye düşeceği tahmin ediliyor.
Pew, bu değişimde özellikle Çin'in nüfusundaki gerilemenin etkili olacağını belirtiyor.
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