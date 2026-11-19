Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne yeniden saldırdığını duyurdu.
Aksyonov'un konuya ilişkin açıklaması sosyal medya hesabından geldi.
Saldırının yinelendiğini belirten Aksyonov, "Tüm ilgili birimler görevlerinin başında. Meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin tespit çalışmaları yürütülüyor." ifadesini kullandı.
Hafta başında da saldırı bildirilmişti
Hafta başında Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlediği ve köprünün hasar aldığı bildirilmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirip soruşturma başlatmıştı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e köprüdeki durumla ilgili bilgi vermişti.
Saldırılar 2022 ve 2023'te de Ukrayna ordusu tarafından düzenlenmişti.
"Kerç" ismiyle de anılan ve Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlayan köprü stratejik öneme sahip.
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