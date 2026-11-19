Trump, İran'daki savaş için Çin ya da Rusya'dan yardım talep etmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için bulunduğu Çin'de Fox News'e konuştu. Trump, İran'daki savaşın sona erdirilmesi için Çin ya da Rusya'dan yardım talep etmeyeceklerini belirtti.