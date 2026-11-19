Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da tehlike uyarısı, Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden verildi.
Başkent Riyad'da olası tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı, Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada belirtildi.
Tehlikenin geçtiği ifade edildi
Riyad'da tehlikenin geçtiği, Sivil Savunma Müdürlüğünün kısa süre sonra yaptığı bir başka açıklamada ifade edildi.
Vatandaşlardan resmi makamların talimatlarına uymaya devam etmeleri, kalabalık oluşturmaktan ve görüntü çekmekten kaçınmaları istenen açıklamada tehlikenin niteliği belirtilmedi.
Husiler, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun kendilerine yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini sık sık hedef alıyor.
Bölgedeki askeri alanlar ve kritik altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçlarının (İHA) ve balistik füzelerin saldırısına uğruyor.
Yemen'in başkent Sana dahil bazı bölgelerinin kontrolü, 2014'ten bu yana İran destekli Husilerin elinde bulunuyor.
Yemen hükümeti ise 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteğini alıyor.
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