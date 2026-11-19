Save the Children kurumunun verilerine göre, son 10 yılda çocuklara giden insani yardımların önündeki engeller 16 kat arttı. Bu engellerin yüzde 90’ından Filistinli çocukları açlığa mahkum eden İsrail sorumlu tutuluyor. Save The Children’ın BM verilerine dayandırdığı analize göre, geçen yıl kaydedilen 8 bin 322 ihlalin yaklaşık 6 bini Filistin’de yaşandı. Gazze’deki vakaların yüzde 90’ından İsrail sorumlu tutuldu. Analizde, geçen yıl Libya’da bini aşkın, Ukrayna’da ise 473 vaka doğrulandı. Analizde, Nisan 2024-Aralık 2025 döneminde Gazze’ye hayati insani yardım malzemelerinin sokulması için yapılan başvuruların yalnızca yüzde 55’inin onaylandığına vurgu yapıldı.

İSRAİL İLAÇLARI BİLE GAZZE'YE SOKMUYOR

İsrail'in çocuk ilaçları da dahil olmak üzere çok sayıda temel ihtiyaç malzemesinin Gazze’ye girişini “çift kullanımlı” olduğu gerekçesiyle geciktirdiği veya engellediği bildirildi. Save the Children İngiltere İnsani Yardım Savunuculuğu Birimi Başkanı Orlaith Minogue, uluslararası iş birliğinin çöküşüyle insani yardımların engellenmesinde benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını belirtti. Dünya genelinde 589 milyon çocuk, yani yaklaşık her dört çocuktan biri çatışma bölgelerinde yaşıyor. Bu sayı, verilerin tutulmaya başlandığı 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Reklam Reklam

Dünya

Gazze'de ampute edilen Filistinliler için futbol maçı düzenlendi

Dünya

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de üç bölgede operasyon başlattı

Dünya

Katil İsrail’in Gazze’deki saldırılarında can kaybı 74 bin 710’a yükseldi