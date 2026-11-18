Mısır ile Suriye, 2011'den beri kesintiye uğrayan doğrudan uçuşların yeniden başlatılması için Montreal'de sivil havacılık protokolü imzaladı.

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Mısır ile Suriye, yaklaşık 15 yıldır gerçekleştirilemeyen doğrudan uçuşların yeniden başlatılması amacıyla protokol imzaladı.

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre protokol, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) 43. Olağanüstü Genel Kurulu ile 7. Dünya Hava Taşımacılığı Konferansı (ATConf/7) çerçevesinde imzalandı.

Kanada'nın Montreal kentinde 16 Kasım'da başlayan etkinlikler sırasında atılan imzayla, iki ülke arasında 2011'den bu yana kesintiye uğrayan doğrudan uçuşların yeniden başlatılması hedefleniyor.

Açıklamada, protokolün sivil havacılık alanında daha önce yapılan görüşmelerin ardından imzalandığı belirtildi.

Mısır Sivil Havacılık Bakanı Samih el-Hafni ile Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu Başkanı Ömer el-Husri, imza törenine katıldı.

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Teknik bilgi ve deneyim paylaşımı öngörülüyor

Açıklamada, protokolün iki ülke arasında sivil havacılık alanındaki işbirliği ve koordinasyonun çerçevesini belirlemeyi amaçladığı kaydedildi.

Bu kapsamda teknik bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, çalışma mekanizmaları ile mevcut prosedürlerin geliştirilmesi öngörülüyor.

Çalışmaların havacılık sektörünün verimliliğini artırmasının ve uluslararası standartların uygulanmasına katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

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Tarafların, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından iki ülke arasındaki doğrudan uçuşların gelecek dönemde yeniden başlatılması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Uçuşlar 2011'de kesintiye uğramıştı

Bakan Hafni, temmuz ayında Şam'da iki ülkenin yetkilileri arasında yapılan görüşmelerin ardından doğrudan uçuşların "yakında" başlayacağını açıklamıştı.

Mısır ile Suriye arasındaki düzenli doğrudan uçuşlar, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin halk protestolarına yönelik müdahaleleriyle 2011'de başlayan çatışmaların ardından kesintiye uğramıştı.

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