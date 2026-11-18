AB Komisyonu, üye ülkelerde yaptırımların uyumlu uygulanmasını koordine etmek üzere AB Yaptırımlar Ofisi kurdu ve İsveçli diplomat Lars Danielsson'u özel temsilci olarak atadı.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yaptırımların üye ülkelerde uyumlu biçimde uygulanmasını sağlamak ve üçüncü ülkeler üzerinden aşılmasını önlemek amacıyla AB Yaptırımlar Ofisini kurdu.

Komisyondan yapılan açıklamada, ofisin kurulmasıyla birlikte AB yaptırımlarının uygulanmasından sorumlu yeni bir özel temsilcinin de atandığı duyuruldu.

Ofisin çalışma alanları

Yeni ofis, yaptırımların hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesine ilişkin Komisyon bünyesindeki uzmanlığı bir araya getirecek.

Üye ülkelere yaptırım kurallarına uyum konusunda daha hızlı rehberlik sağlayacağı, veri paylaşımını destekleyeceği ve ekonomik ile teknik analizler sunacağı belirtilen ofis, başta Rusya ve Belarus'a yönelik tedbirler olmak üzere İran, Kuzey Kore ve Suriye'ye yönelik yaptırımlar üzerinde çalışacak.

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Hibrit tehditler ve organize suçla mücadele kapsamında alınan yaptırım kararları da ofisin çalışma alanında yer alacak.

Açıklamada, ofisin AB Komisyonu Genel Sekreterliği bünyesinde 16 Ocak 2027'de faaliyete geçeceğine dikkat çekildi. Ofis, AB Komisyonu Üyesi Maria Luis Albuquerque'nin siyasi sorumluluğunda olacak.

Danielsson 6 Şubat 2027'de görevi devralacak

AB Komisyonu, AB yaptırımlarının uygulanmasından sorumlu uluslararası özel temsilcilik görevine İsveçli diplomat Lars Danielsson'u atadı.

Danielsson, mevcut özel temsilci David O'Sullivan'ın görev süresinin dolacağı 6 Şubat 2027'de görevi devralacak.

Özel temsilcinin, yaptırımların alternatif ticaret güzergahları, finansal kanallar veya tedarik ağları üzerinden aşılmasını önlemek için üçüncü ülkelerle temas yürüteceğine işaret edildi. Yeni ofis ise temsilcinin ziyaretlerinin hazırlanmasına, yürütülmesine ve sonuçlarının takibine destek verecek.

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AB 21 yaptırım paketini kabul etti

Açıklamada, AB'nin Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 21 yaptırım paketini kabul ettiği, tedbirlerin kapsamı ve karmaşıklığı nedeniyle üye ülkelerle ve uluslararası ortaklarla daha yakın işbirliğine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

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