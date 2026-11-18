NATO, 5G, 6G ve uydu haberleşmesinin askeri operasyonlarda kullanımını hızlandırmak için ilk Yeni Nesil İletişim Ağları Stratejisi'ni yayımladı.

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NATO, ilk Yeni Nesil İletişim Ağları Stratejisi'ni yayımladı; belge, 5G, 6G ve uydu haberleşmesi gibi teknolojilerin askeri operasyonlarda kullanımını hızlandırmayı ve İttifak üyelerinin iletişim sistemlerinin güvenli ve uyumlu çalışmasını sağlamayı amaçlıyor.

NATO'nun yazılı açıklamasına göre, üye ülkelerin savunma bakanlarının haziranda onayladığı strateji, bu teknolojilerin test edilmesini, kullanıma alınmasını ve askeri operasyonlara entegrasyonunu hızlandırmayı hedefliyor. Stratejide savunma sanayisiyle işbirliğinin geliştirilmesi de öngörülüyor.

Sensörler dronlara karşı sistemlerle bilgi paylaşıyor

Dronları tespit eden sensörler, yeni nesil iletişim ağları sayesinde bu bilgiyi dronlara karşı kullanılan sistemlerle paylaşabiliyor.

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Komutanların sahadan gelen bilgileri yapay zeka desteğiyle değerlendirmesine de bu ağlar yardımcı oluyor.

NATO'nun hedefi, farklı iletişim sistemlerinin birbiriyle uyumlu çalışması ve siber ve hibrit tehditlere karşı dayanıklı olması.

İttifak ayrıca, güvenilir olmayan tedarikçilerin iletişim ağlarının güvenliği açısından risk oluşturduğuna dikkati çekiyor.

Finlandiya ve İsveç'in birlikte yürüttüğü NATO girişimiyle şirketlere bu teknolojileri operasyonel koşullarda test etme imkanı sağlanıyor.

Stratejinin hayata geçirilmesine yönelik yol haritası hazırlanıyor.

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