AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den İBB'ye bütçe tepkisi: '14 bakanlıktan fazla imkanı var'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP yönetimindeki belediyelerin hizmet performansını ve mali durumunu eleştirdi. Üsküdar Belediyesinin 7,5 milyar lira borçla devralındığını, bunun 5,5 milyar lirasının SGK borcu olduğunu öne süren Özdemir, Eyüpsultan Belediyesinde de maaş ödemelerinde sorun yaşandığını söyledi. İBB'nin imkanlarının 14 bakanlıktan daha fazla olduğunu söyleyen Özdemir, İstanbul'un geleceği adına karanlık bir tabloyla karşı karşıya olduklarını ifade etti.