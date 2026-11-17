Osmaniye’de sürücüsüz hareket eden minibüsü esnaf durdurdu: O anlar kamerada

Osmaniye’de bir minibüsün sürücüsü, aracını yol kenarına park ederek indi. Bir süre sonra kendiliğinden hareket etmeye başlayan minibüsü fark eden bölge esnafından Osman Keleş, koşarak araca yetişti. Yolcu kapısından minibüse binen Keleş, el freni çekili olan aracı vitese takıp fren pedalına basarak durdurdu. Osman Keleş’in dikkati ve zamanında müdahalesi sayesinde olası bir kazanın önüne geçilirken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.