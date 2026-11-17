İstanbul'un Sultangazi ilçesinde park halindeki bir otomobile zarar veren çocuğun görüntüleri dikkat çekti.
Söz konusu olay, Esentepe Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Boş arazide park edilen otomobilin yanına gelen iki çocuktan biri, araca tekmeler savurmaya başladı.
ÖNCE AYNALARINI KIRDI, ARDINDAN TAŞ FIRLATTI
Otomobilin yan aynalarını tekmeleyerek kıran çocuk, ardından yerden aldığı taşları aracın çeşitli yerlerine fırlattı. Park halindeki otomobile peş peşe zarar veren çocuğun hareketleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Kamera görüntülerinde, iki çocuğun otomobilin yanına geldiği, içlerinden birinin aracın aynalarına tekme attığı ve ardından taş fırlatarak zarar verdiği görüldü.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.