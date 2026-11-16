Tanınmamak için estetik yaptırdı, arkadaşının evinde yakalandı
Mersin'de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, R.B'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda hükümlünün sık sık başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığı ve tanınmamak amacıyla yüzünden estetik operasyon geçirdiği belirlendi.
Kız arkadaşının adresine operasyon düzenlendi
Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, R.B'nin yabancı uyruklu kız arkadaşı A.M'nin adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalanarak emniyete götürüldü. Öte yandan A.M. hakkında “suçluyu kayırma” suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
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