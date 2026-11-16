Babanın uyuşturucu feryadı yürekleri dağladı: İnsan evladının cezaevinde kalmasına sevinebilir mi?

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Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından kent merkezinde düzenlenen basın açıklamasında, gençleri ve aileleri hedef alan uyuşturucu illetiyle mücadelede yaşanan sorunlar masaya yatırıldı. Bağımlı çocukları nedeniyle zor günler geçiren ailelerin katıldığı toplantıda duygu dolu anlar yaşanırken, anneler ve babalar gözyaşlarına hakim olamadı.

Basın açıklamasında söz alan ve Çanakkale’den Bursa’ya geldiğini belirten acılı bir baba, uyuşturucu bağımlısı oğlunun cezaevinde bulunmasına rağmen dışarı çıkmasından korktuğunu söyleyerek yaşadığı derin çaresizliği anlattı. Salondakileri gözyaşlarına boğan baba, şu ifadeleri kullandı:

"Bir baba evladının cezaevinde kalmasına sevinir mi? Soruyorum size, burada babalara soruyorum. İnsan evladının cezaevinde kalmasına sevinebilir mi? Ama ben bir baba olarak maalesef oğlumun cezaevinde kalmasına sevinir durumdayım."

CEZAEVİNDE TEDAVİ VE MESLEK EĞİTİMİ TALEBİ

Bağımlılar için özel tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin artırılması gerektiğini vurgulayan acılı baba, cezaevindeki gençlerin topluma kazandırılması için çağrıda bulunarak, "Oğlum cezaevinde yatıyorsa orada tedavi olmalı. Niye orada meslek öğrenmesin? Dışarıya çıktığında devletine, milletine hayırlı bir evlat olarak çıkması daha iyi olmaz mı?" dedi. Kendisini arayan annelerin yaşadığı dehşeti de aktaran baba, bir annenin "Oğlum geliyor, beni öldürebilir, ben ne yapacağım?" diyerek yardım istediğini belirterek, "Birçok aile, birçok insan perişan halde. Lütfen sesimizi duyun. Artık yeter" diye konuştu.

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"ZORUNLU TEDAVİ SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLMELİ"

Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Suat Kızılhan ise uyuşturucunun yalnızca tek bir bireyin değil, tüm toplumun ortak yarası olduğuna dikkat çekti. Kendisine ve çevresine zarar verme riski bulunan bağımlılar için etkili ve bilimsel bir zorunlu tedavi sisteminin güçlendirilmesini isteyen Kızılhan, uyuşturucunun ülkeye girişinden sokak satışına kadar tüm arz zinciriyle mücadelenin artırılması gerektiğini belirtti.

Okulların ve mahallelerin daha güvenli hale getirilmesinin önemine değinen Kızılhan, sözlerini şu kararlılık mesajıyla tamamladı:

"Bursa’dan Türkiye’ye sesleniyoruz. Çocuklarımızı uyuşturucuya teslim etmeyeceğiz. Gençliğimizi koruyacağız. Aileleri yalnız bırakmayacağız. Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz."