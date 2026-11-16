Babanın uyuşturucu feryadı yürekleri dağladı: İnsan evladının cezaevinde kalmasına sevinebilir mi?

Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından kent merkezinde düzenlenen basın açıklamasında, gençleri ve aileleri hedef alan uyuşturucu illetiyle mücadelede yaşanan sorunlar masaya yatırıldı. Bağımlı çocukları nedeniyle zor günler geçiren ailelerin katıldığı toplantıda duygu dolu anlar yaşanırken, anneler ve babalar gözyaşlarına hakim olamadı.
Basın açıklamasında söz alan ve Çanakkale’den Bursa’ya geldiğini belirten acılı bir baba, uyuşturucu bağımlısı oğlunun cezaevinde bulunmasına rağmen dışarı çıkmasından korktuğunu söyleyerek yaşadığı derin çaresizliği anlattı. Salondakileri gözyaşlarına boğan baba, şu ifadeleri kullandı:
CEZAEVİNDE TEDAVİ VE MESLEK EĞİTİMİ TALEBİ
"ZORUNLU TEDAVİ SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLMELİ"
Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Suat Kızılhan ise uyuşturucunun yalnızca tek bir bireyin değil, tüm toplumun ortak yarası olduğuna dikkat çekti. Kendisine ve çevresine zarar verme riski bulunan bağımlılar için etkili ve bilimsel bir zorunlu tedavi sisteminin güçlendirilmesini isteyen Kızılhan, uyuşturucunun ülkeye girişinden sokak satışına kadar tüm arz zinciriyle mücadelenin artırılması gerektiğini belirtti.
Okulların ve mahallelerin daha güvenli hale getirilmesinin önemine değinen Kızılhan, sözlerini şu kararlılık mesajıyla tamamladı:
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