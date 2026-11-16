Bursa'daki görüntüler izleyenlere 'pes' dedirtti: Kamp sandalyesi için birbirleriyle savaştılar

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Bursa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde kamp sandalyelerine yönelik başlatılan indirim kampanyası, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle kısa sürede izdihama dönüştü. Kampanya kapsamında ürünlerin satış fiyatının 100 liraya kadar düşürüldüğünü duyan çok sayıda kişi, indirimden yararlanabilmek için satış noktasına akın etti.

Kısa sürede oluşan kalabalık nedeniyle reyonların bulunduğu alanda adım atacak yer kalmadı. İndirimli kamp sandalyelerinden satın almak isteyen vatandaşların aynı anda ürünlere yönelmesiyle kalabalık arasında itiş kakış ve zaman zaman arbede yaşandı. Vatandaşların sandalyeleri alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştığı anlar alışveriş merkezinde hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Alışveriş merkezinde meydana gelen yoğunluk ve indirimli sandalyelere ulaşma mücadelesi, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, 100 liralık kamp sandalyelerinden kapmak isteyen vatandaşların oluşturduğu kalabalık ve yaşanan arbede net bir şekilde görüldü.