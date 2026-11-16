Edirne'de Şebnem'in gelinlik hayali gerçek oldu: Mutluluğu gözlerinden okundu

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Edirne'de yaşayan Down sendromlu Şebnem Kuzu, en büyük hayallerinden biri olan gelinlik giyme mutluluğunu yaşadı. Ailesi ve yakınları, 29 yaşındaki genç kızın isteğini gerçekleştirmek için Edirne Öğretmenevi Meriç Sosyal Tesisleri'nde özel bir düğün töreni düzenledi.

Hayalini kurduğu gelinliği giyen Şebnem, süslenen gelin arabasıyla konvoy eşliğinde tören alanına geldi. Genç kızın bu özel gününde annesi, kardeşleri, akrabaları ve arkadaşları da yanında yer aldı.

AĞABEYİYLE DANSI DUYGULANDIRDI

Takı merasimiyle başlayan törende Şebnem, davetlilerle birlikte müzik eşliğinde gönlünce eğlendi. Neşesi ve heyecanıyla dikkat çeken genç kızın ağabeyi Erdem Okumuş ile yaptığı dans, günün en duygusal anlarından biri oldu.

Reklam Reklam

Aile, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına ve dostlarına teşekkür etti.