Şarkıcı Güllü davasında kan donduran 'erkek sesi' detayı: Daraltılmış baz incelemesi istenildi

15/11/2026, Pazar17:17
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
24

Bildirimler

Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısı15 Kasım 2026 17:00 PazarSON DAKİKA
Şarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildi15 Kasım 2026 16:34 PazarSON DAKİKA
Şarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildi15 Kasım 2026 16:29 PazarSON DAKİKA
Putin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürü15 Kasım 2026 16:07 PazarSON DAKİKA
EJDERHA İHA savunma sistemi sürü dron saldırısı senaryosunda kabiliyetini sergiledi: 51 hedefi aynı anda etkisiz hale getirdi15 Kasım 2026 15:35 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısıŞarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildiPutin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürüDoğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: 📌İşte il il yeni limitlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 43. Kuruluş yıl dönümü mesajı

Şarkıcı Güllü davasında kan donduran 'erkek sesi' detayı: Daraltılmış baz incelemesi istenildi

16:23, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 16:43, 15/11/2026, Pazar
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği olay gecesine ait güvenlik kameralarına yansıyan konuşmalar dosyaya girerken, cinayet düğümünü çözecek ve o karanlık geceyi aydınlatacak kritik bir inceleme talep edildi.

Güllü adıyla bilinen şarkıcı Gül Tut’un Yalova'daki şüpheli ölümüne ilişkin davada, yeni bir gelişme yaşandı. Ev içi güvenlik kamerası kayıtlarına dayanan ses analiz raporlarında farklı kişilere ait konuşmaların tespit edilmesi üzerine, şarkıcının ablası Kader Tut’un avukatları olay gecesi evde bulunan telefonlar için daraltılmış baz incelemesi talebinde bulundu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşüp ölen şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin davada, ablası Kader Tut’un avukatları, daraltılmış baz incelemesi yapılmasını talep etti.

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında yanında olan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.

Gülter, ‘Tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı, Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Gülter’in annesini pencereden aşağı ittiği öne sürüldü. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Gülter, 9 Ekim 2026’da ‘Üstsoya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

SES ANALİZ RAPORLARI

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin hazırlatılan 2 ayrı ses analiz raporunda, Sultan Nur Ulu’ya atfedilen ‘At’, ‘Beni izliyo beni izliyo’ ifadeleri yer aldı. Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen konuşmalarda ise ‘Elini de bırakmıyor muydu ki’, ‘Özür dile’, ‘Telefonu aç’, ‘Atla camdan’ ve olayın ardından ‘Koş annem yok koş’ sözleri dikkat çekti.

Raporda ayrıca erkek sesine atfedilen ‘atsın’ ve ‘Atla camdan’ ifadeleri de yer aldı. Erkek sesinin Tuğyan’ın eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu’na ait olduğu iddia edilirken, uzman raporlarının ardından Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na 'İştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ses kayıtlarında farklı konuşmacılara ait olduğu değerlendirilen ifadelerin bulunması üzerine Güllü’nün ablası Kader Tut’un avukatları da olay gecesi evde bulunan telefonların baz kayıtlarının daraltılarak incelenmesini talep etti. Avukatlar, üçüncü kişilerin telefon üzerinden sesli veya görüntülü görüşmeye katılıp katılmadığının belirlenmesini istedi.

Gündem
Güllü’nün ölümünde Sultan Nur Ulu 'yalan tanıklık' suçundan hakim karşısına çıktı
Gündem
Güllü'nün ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan kızı Tuğyan Gülter'in avukatı karara itiraz etti
Gündem
75 yaşındaki Güllü teyzenin bitmeyen sel çilesi: Her yağmurda aynı mücadeleyi veriyor

Başlıklar :güllügül tutkader tuttuğyan ülkem gültertuğberk yağız gülteryalovaçınarcıkgüllünün ölümü
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Şarkıcı Güllü davasında kan donduran 'erkek sesi' detayı: Daraltılmış baz incelemesi istenildi
Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği olay gecesine ait güvenlik kameralarına yansıyan konuşmalar dosyaya girerken, cinayet düğümünü çözecek ve o karanlık geceyi aydınlatacak kritik bir inceleme talep edildi.
1/5
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet