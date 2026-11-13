Marmara'da yağış beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde yarın beklenen şiddetli yağışa karşı uyarıda bulundu.

DHA

İller ve yağışın süresi

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Yağışların 15 Kasım 2026 Pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.

DHA

Beklenen olumsuzluklar

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı ve fırtına görülebileceği belirtildi. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DHA