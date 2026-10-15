Yalova'yı sağanak vurdu: Dereler taştı araçlar suda sürüklendi
Yalova’nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, derelerin taşmasına ve sel sularının sokakları kaplamasına neden oldu. Bazı araçlar taşkın sularıyla sürüklenirken, bir kahvehaneyi basan sular nedeniyle içerideki vatandaşlar mahsur kaldı. Kahvehanedeki masa ve sandalyeler de sel sularına kapıldı.
Yalova’nın Armutlu ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle dereler taşarken, bazı araçlar suda sürüklendi. Öte yandan bir kahvehanenin içinde vatandaşlar su baskını nedeniyle mahsur kaldı.
Bazı araçlar sularla birlikte sürüklendi
Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sokak ve caddelerde oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara neden olurken, bazı araçların sularla birlikte sürüklendiği görüldü.
Kahvehanede mahsur kaldılar
İlçedeki bir kahvehane içinde de dere taşması sonucu su baskını yaşandı. Vatandaşlar kahvehanede mahsur kaldı. Kahvehanenin masa ve sandalyeleri ise sel suyuyla sürüklendi.
Bölgede iş makineleriyle çalışma yürütülürken, yağışın gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi.