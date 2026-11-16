Yarın beklenen kuvvetli yağışa karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için sarı kodlu uyarı verdi.
Uyarı verilen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre sarı kod uyarısı yarın Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Osmaniye, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kahramanmaraş ve Yalova için geçerli olacak.
Olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı
Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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