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Adanalı doktorlar fabrika kurdu: Günlük 60 tonluk üretim kapasitesine sahip

09:46, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 09:53, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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Doktorlardan oluşan kooperatif devlet desteğiyle zeytinyağı fabrikası kurdu.

Adana'da 282 doktor üyesi bulunan Tabipler Tarım Kooperatifi, yaklaşık 2 bin 500 dönümden elde ettiği zeytinleri kendi fabrikasında yağa dönüştürüyor. Kooperatif Başkanı Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin, "Akdeniz tipi beslenmeye katkı koymak istiyoruz" dedi.

Adana'da doktorlardan oluşan Tabipler Tarım Kooperatifi, devlet desteğiyle kurduğu fabrikada, kendi yetiştirdiği zeytinlerden yağ elde ediyor.

Adana Şehir Hastanesinde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin ve arkadaşları tarafından yaklaşık 3 yıl önce kurulan, zamanla büyüyen kooperatif 282 doktor üyeye ulaştı.

Bugüne kadar tüzel kişilik olarak satın aldığı veya üyelerine ait tarla ve bahçelerde zeytinden susama, bademden buğdaya, domatesten patlıcana ve bibere kadar çok sayıda ürün yetiştiren kooperatif, en büyük üretim kalemi olan zeytin ve zeytinyağında yüksek kaliteyi sürdürülebilir kılma ve düşük maliyetle karlılığı artırmanın yollarını araştırdı.

Kooperatif Başkanı Şahin, kooperatife ve üyelerine ait toplam 2 bin 500 dönüm alanda elde edilen zeytinlerin işlenmesi amacıyla zeytinyağı fabrikası kurabilmek için geçen yıl Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yürüttüğü IPARD Programı'na başvurdu.

Gerekli incelemenin ardından kabul edilen projeyle merkez Sarıçam ilçesinde yüzde 50 hibe destekli, 9,5 milyon lira değerinde, günlük 60 ton zeytin sıkma kapasitesine sahip zeytinyağı fabrikası kuruldu.

Bu yıl faaliyete geçen fabrikada, kooperatif arazisinde yetiştirilen zeytinler yağa dönüştürülerek katma değer kazandırılıyor.


"Zeytinin çok hızlı şekilde sıkılması lazım"

Kooperatif Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin, kooperatifin en büyük faaliyet alanının zeytin ve zeytinyağı üretimi olduğunu söyledi.

Zeytinyağı üretiminde kalitenin korunup yükseltilmesi için tüm üretim zincirinin kendi kontrollerinde olması amacıyla çalışma yaptıklarını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Zeytin, dalından koptuğu andan itibaren büyük bir yarışa girer. Her geçen an biyokimyasal ve mikrobiyolojik olarak bozulmaya başlar. Hasat sonrası ısısının artmasına, bozulmasına fırsat vermeden zeytinin çok hızlı şekilde sıkılması lazım. Biz bugüne kadar zeytinlerimizi başka tesislerde işledik. Tabii burada koşullar her zaman istediğimiz gibi olmayabiliyordu. Zeytinyağlarımızın kalitesini artırmak için kendi tesisimizi kurmaya karar verdik."

Şahin, bu yıl faaliyete geçen fabrikalarında kendi bahçelerinden hasat ettikleri zeytinleri hızlı şekilde işlediklerini, böylece zeytinyağının kalitesini de yükselttiklerini belirtti.

Tesis sayesinde maliyetlerinin de düştüğünü vurgulayan Şahin, "Kendi imkanlarımızla malımızı daha iyi stoklar hale geldik. Bu, otomatik olarak fiyatlarımızda da düşüşe yol açtı." dedi.


"Akdeniz tipi beslenmeye katkı koymak istiyoruz"

Şahin, yaptıkları çalışmayla Akdeniz tipi beslenmeye de katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu tip beslenme için zeytinyağı tüketimini artırması lazım. Biz de inşallah kendi mesleğimizle ilişkili olarak daha kaliteli, daha yüksek antioksidan ve polifenol taşıyan yağlarla halkımızın zeytinyağını daha fazla tüketmesini sağlayarak Akdeniz tipi beslenmeye katkı koymak istiyoruz. Bunda devlet desteklerinin çok büyük etkisi oldu. Kırsal kalkınma destekleri, doğru kullanılması halinde kırsala ve çiftçiye gerçekten hayat veriyor. İlgilenen herkese bu destekleri incelemesini öneriyoruz."

Bölgedeki çiftçilere de destek sağlanacak

Tesislerinde diğer çiftçilere destek vereceklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz hala zeytinleri elle hasat edip bahçesinde biriktirdikten sonra tesise götürüyor. Biz bu konuda da kolaylık sağlayacağız. Gerekirse zeytinlerini bahçelerine servis gönderip aldıracağız. Böylece daha kaliteli yağ çıkarmalarını sağlayacağız. Daha kaliteli yağ çıkardığı zaman çiftçinin de kazancı daha fazla olacak. Bu da kırsalda bir kalkınma demek. Zaten burada amaç sadece bizim kendi kooperatifimizin zeytinlerini çekmek değil, bölgenin insanlarına da hizmet vermek. Kimsenin zeytini ağacında kalmasın. Onları çekip, işleyip ekonomiye kazandıracağız."

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Başlıklar :tabipler tarım kooperatifiahmet rıza şahinadanaipard
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Adanalı doktorlar fabrika kurdu: Günlük 60 tonluk üretim kapasitesine sahip
Doktorlardan oluşan kooperatif devlet desteğiyle zeytinyağı fabrikası kurdu.
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