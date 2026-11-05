Fiyatı 240 TL'den 80 TL'ye düştü: Kentte tüketimi iki katına çıktı
Adana’nın simge lezzetlerinden şırdanın fiyatı, sakatat ithalatının artması ve arzın çoğalmasıyla yüzde 70 gerileyerek 240 TL’den 80 TL seviyesine düştü. Fiyat düşüşüyle birlikte kent genelinde günlük şırdan tüketimi iki katına çıkarak 50 bin adede yaklaştı.
Kentte kebaptan sonra en çok tercih edilen lezzetlerden biri olan şırdanda yaşanan fiyat kırılması, hem esnafın satışlarını patlattı hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.
Ürün arzındaki artış, yüksek fiyatlar nedeniyle düşen tüketimi yeniden zirveye taşıdı.
Fiyat düşüşünün ana nedeni olarak piyasaya giren ithal sakatat miktarının artması gösterildi.
Esnaf Güngör Güler, önceden çiğ şırdanın tanesini 135 TL’ye alıp maliyetlerle 220 TL’ye sattıklarını, ancak son ithalatla birlikte çiğ şırdan alış fiyatının 45 TL’ye inmesi sayesinde ürünü 80-90 TL bandında müşteriye sunabildiklerini belirtti.
GÜNLÜK TÜKETİM 50 BİN ADEDE YAKLAŞTI
Fiyatların makul seviyelere inmesiyle birlikte tezgahlarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Satıcı Kadir Çıray, talebe yetişmekte zorlandıklarını ve ürünlerin gece yarısı olmadan tükendiğini ifade etti.
Daha önce yüksek fiyatlar nedeniyle günlük 20-25 bin adet civarında kalan tüketim, indirim sonrası 50 bine dayandı.
VATANDAŞLAR MEMNUN: "HESAP YAPMADAN YİYEBİLİYORUZ"
Fiyatların düşmesinden mutluluk duyan kent sakinlerinden Dilara Doğan ve Onur Tatlı, şırdanın Adana kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek, indirim sayesinde artık fiyat hesabı yapmadan düzenli olarak tüketebildiklerini vurguladılar.