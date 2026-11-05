Fiyatı 240 TL'den 80 TL'ye düştü: Kentte tüketimi iki katına çıktı

115 kilo gümüşü çalınan toptancı: 9 milyon lira zararı var

Adana'da dükkanındaki 115 kilogram gümüşü çalınan toptancı İshak Şengül (56), zararının yaklaşık 9 milyon lira olduğunu belirterek, "Eğer herhangi bir yerde bu kişileri gören, benim ürünlerimden satın alan varsa bunları emniyete teslim etmelerini istiyorum" dedi.