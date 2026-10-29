Kızını öldürmek için hastane bastı: Özel harekat operasyonuyla yakalandı

Trafikte tartıştığı kişiyi darbetti: Sonra takip edip yine saldırdı

Adana’da trafikte başlayan tartışma, sopalı saldırıya ve ikinci bir kavgaya dönüştü. H.A., tartıştığı U.G.’ye sopayla saldırdıktan sonra kendisini takip ederek bir işletmenin önünde yeniden kavga etti. Olay anları kameralara yansırken U.G. şikâyetçi oldu, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.