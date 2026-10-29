Kızını öldürmek için hastane bastı: Özel harekat operasyonuyla yakalandı
Adana'da cinsel istismara uğradığını belirterek polise sığınan genç kız, muayene için götürüldüğü hastanede öz babasının silahlı saldırısına uğradı. Hastane camlarına ateş açıp geceyi boş bir odada geçiren gözü dönmüş baba, sabah saatlerinde düzenlenen özel harekat operasyonuyla yakalandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde cinsel istismar şikayetiyle başlayan olay, hastanede silahlı rehine ve çatışma dehşetine dönüştü. E.D. isimli genç kızın polise başvurarak cinsel istismara uğradığını söylemesi üzerine emniyet güçleri, beden muayenesi için mağduru Adana Şehir Hastanesi’ne götürdü.
Durumu haber alan 47 yaşındaki baba M.D., otomobiliyle Adana Şehir Hastanesi’ne geldi. Yanındaki silahı çeken baba, istismar mağduru kızını vurmak istedi. Polis ekipleri E.D.'yi anında güvenli alana çekerek koruma altına alırken, öfkeli baba hastanenin camlarına ateş açıp binanın içine girerek gözden kayboldu.
GECE BOYU ARAMA: BOŞ ODADA SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri gece boyunca şüpheli babayı yakalamak için hastane içerisinde geniş çaplı arama yürüttü. Sabah saat 07.00 sıralarında M.D.'nin, hastanenin Beyin Cerrahisi servisindeki boş bir odada saklandığı belirlendi. Ekiplerin "Teslim ol" çağrısına silahla ateş açarak karşılık veren zanlı teslim olmayı reddetti.
ÖZEL HAREKAT POLİSİNDEN ŞAFAK OPERASYONU
Çatışma riskine karşı olay yerine sevk edilen Özel Harekat polisleri, şüphelinin bulunduğu odaya operasyon düzenledi. Düzenlenen başarılı baskınla gözaltına alınan M.D. emniyete götürülürken, hayatı tehlike atlatan genç kız devlet koruması altına alındı.
Babasının silahlı dehşetinden kıl payı kurtarılan genç kız koruma altında tutulurken, polis ekipleri E.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen asıl şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.