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Başından vurulan Nurmuhammet’in acılı ailesine tehdit: 'Size kim selam verirse vuracağız'

Başından vurulan Nurmuhammet’in acılı ailesine tehdit: 'Size kim selam verirse vuracağız'

10:54, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:43, 28/10/2026, Çarşamba
DHA
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Başından vurulan Nurmuhammet’in acılı ailesine tehdit: 'Size kim selam verirse vuracağız'

Adana’da dükkanda otururken başından vurularak ağır yaralanan Nurmuhammet Musaoğlu'nun (15) babası Ercüment Musaoğlu (43), tetikçinin yakalanmasına rağmen azmettiriciler tarafından 'Size kim selam verirse vuracağız' şeklinde tehdit mesajları aldığını öne sürdü.

Olay, 19 Ekim’de saat 17.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Temizlik ürünleri dükkanına motosikletle gelen 2 kişiden A.E., kasada oturan Nurmuhammet Musaoğlu’nu tabancayla başından vurdu. Şüpheli, kendisini motosiklette bekleyen diğer kişiyle kaçtı. Ağır yaralanan Musaoğlu, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Musaoğlu’nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.



Olay, 19 Ekim’de saat 17.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Temizlik ürünleri dükkanına motosikletle gelen 2 kişiden A.E., kasada oturan Nurmuhammet Musaoğlu’nu tabancayla başından vurdu. Şüpheli, kendisini motosiklette bekleyen diğer kişiyle kaçtı. Ağır yaralanan Musaoğlu, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Musaoğlu’nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI


Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mersin’e kaçmaya hazırlandığını belirlediği A.E.’yi, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda bir adreste yakaladı. Olaya ilişkin soruşturmada Nurmuhammet Musaoğlu’nun, ağabeyi Ümit Musaoğlu’nun borcu nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı, şüphelinin ise Musaoğlu’nun borçlu olduğu A.A. tarafından yönlendirildiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis, şüpheliyi olay yerine götürerek kaçmasına yardımcı olan motosiklet sürücüsünü ve A.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Olayın ardından silahlı saldırı anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin kar maskesiyle dükkanın önüne geldiği, ateş ettikten sonra kaçtığı yer aldı.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDIGüvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mersin’e kaçmaya hazırlandığını belirlediği A.E.’yi, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda bir adreste yakaladı. Olaya ilişkin soruşturmada Nurmuhammet Musaoğlu’nun, ağabeyi Ümit Musaoğlu’nun borcu nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı, şüphelinin ise Musaoğlu’nun borçlu olduğu A.A. tarafından yönlendirildiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis, şüpheliyi olay yerine götürerek kaçmasına yardımcı olan motosiklet sürücüsünü ve A.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Olayın ardından silahlı saldırı anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin kar maskesiyle dükkanın önüne geldiği, ateş ettikten sonra kaçtığı yer aldı.


‘7-8 MİLYON LİRA PARA VERDİM, HALA İSTİYORLAR'


Öte yandan, Nurmuhammet’i hastanenin önünde bekleyen ailesine, olayı azmettirdiği iddia edilen kişiler tarafından tehdit mesajları gönderildiği belirtildi. Mesajlarda, ‘Size kim selam verirse onları da vuracağız. Hastane önünde bekleyin, 2 saate sizi vuracağız’ ifadeleri yer aldı. 6 çocuk babası Ercüment Musaoğlu, şüphelinin tutuklanmasına rağmen ölüm tehditlerinin devam ettiğini belirterek olayın borç meselesinden kaynaklanmadığını söyledi.



‘7-8 MİLYON LİRA PARA VERDİM, HALA İSTİYORLAR'Öte yandan, Nurmuhammet’i hastanenin önünde bekleyen ailesine, olayı azmettirdiği iddia edilen kişiler tarafından tehdit mesajları gönderildiği belirtildi. Mesajlarda, ‘Size kim selam verirse onları da vuracağız. Hastane önünde bekleyin, 2 saate sizi vuracağız’ ifadeleri yer aldı. 6 çocuk babası Ercüment Musaoğlu, şüphelinin tutuklanmasına rağmen ölüm tehditlerinin devam ettiğini belirterek olayın borç meselesinden kaynaklanmadığını söyledi.

Oğlunun uğradığı saldırının ardından yaşadıklarını anlatan Musaoğlu, “Namaz kılmaya çıkmıştım. Oğlum da antrenmana gitmek için hazırlık yapıyordu. Aşağı indiğimde çocuğumu kanlar içerisinde gördüm, isyan ettim. Kimsenin benden bir kuruş alacağı yok. Bana eşim dostum para vermememi söyledi ama ben bunlardan korktum. Aileme, çocuklarıma bir şey olmasın diye arsamı ve evimi sattım, bunlara 7-8 milyon lira verdim. Geçen yıl da haraç için dükkanıma kurşun sıktılar. Hala para istiyorlar, buna rağmen ölüm tehditleri alıyorum. Benim bunlara borcum yoktu. Her aç kaldıklarında bana sataşıyorlardı. Parayı vermeyince benden bir evladımı alacaklardı. Son 1 evim kaldı, onu da istediler. Vermeyince gelip oğluma ateş ettiler. Elimde avucumda ne varsa bunlara verdim. Aradan 1 yıl geçti, bu vampirler, bu çeteler yine beni ölümle tehdit etti. Verecek param olmadığını söyleyince 15 yaşındaki masum çocuğuma ateş ettiler" diye konuştu.



Oğlunun uğradığı saldırının ardından yaşadıklarını anlatan Musaoğlu, “Namaz kılmaya çıkmıştım. Oğlum da antrenmana gitmek için hazırlık yapıyordu. Aşağı indiğimde çocuğumu kanlar içerisinde gördüm, isyan ettim. Kimsenin benden bir kuruş alacağı yok. Bana eşim dostum para vermememi söyledi ama ben bunlardan korktum. Aileme, çocuklarıma bir şey olmasın diye arsamı ve evimi sattım, bunlara 7-8 milyon lira verdim. Geçen yıl da haraç için dükkanıma kurşun sıktılar. Hala para istiyorlar, buna rağmen ölüm tehditleri alıyorum. Benim bunlara borcum yoktu. Her aç kaldıklarında bana sataşıyorlardı. Parayı vermeyince benden bir evladımı alacaklardı. Son 1 evim kaldı, onu da istediler. Vermeyince gelip oğluma ateş ettiler. Elimde avucumda ne varsa bunlara verdim. Aradan 1 yıl geçti, bu vampirler, bu çeteler yine beni ölümle tehdit etti. Verecek param olmadığını söyleyince 15 yaşındaki masum çocuğuma ateş ettiler" diye konuştu.

‘OĞLUM CAN ÇEKİŞİYOR, İKİNCİ BİR ACI YAŞATIYORLAR’


Oğlunun yeniden hayata tutunmasını acil servis önünde bekleyen Musaoğlu, tehdit mesajları nedeniyle huzursuzluk yaşadıklarını belirterek, "Biz acil servis önünde aç susuz, oğlumun iyileşmesini beklerken bütün umudumuzu buraya bağladık. ‘Senin bir oğlun gitti, sıra diğer çocuklarında. Sizin yanınızda kim varsa öldüreceğiz’ diyerek tehdit ediyorlar. Arabamızla kırmızı ışıkta bekleyemiyorum, evime gidemiyorum. Oğlum 9 gündür hastanede can çekişirken hala tehdit mesajları alıyorum. 15 yaşında başka Nurmuhammetler ölmesin. Acımız bize yetmemiş gibi bize ikinci bir acı yaşatıyorlar. Bunlar hala ellerini kollarını sallayarak geziyor. Tuttukları tetikçi bu işi yaptı ama azmettiriciler hala dışarıda geziyor, bizi hala ölümle tehdit ediyorlar. Yetkililere güvenim sonsuz. Bu haraç çetelerine gereken cezayı verin. Çocuğum hastanede can çekişiyor. Herkesten dua bekliyorum, inşallah uyanacak ve tekrardan hayallerini gerçekleştirecek" dedi.

‘OĞLUM CAN ÇEKİŞİYOR, İKİNCİ BİR ACI YAŞATIYORLAR’Oğlunun yeniden hayata tutunmasını acil servis önünde bekleyen Musaoğlu, tehdit mesajları nedeniyle huzursuzluk yaşadıklarını belirterek, "Biz acil servis önünde aç susuz, oğlumun iyileşmesini beklerken bütün umudumuzu buraya bağladık. ‘Senin bir oğlun gitti, sıra diğer çocuklarında. Sizin yanınızda kim varsa öldüreceğiz’ diyerek tehdit ediyorlar. Arabamızla kırmızı ışıkta bekleyemiyorum, evime gidemiyorum. Oğlum 9 gündür hastanede can çekişirken hala tehdit mesajları alıyorum. 15 yaşında başka Nurmuhammetler ölmesin. Acımız bize yetmemiş gibi bize ikinci bir acı yaşatıyorlar. Bunlar hala ellerini kollarını sallayarak geziyor. Tuttukları tetikçi bu işi yaptı ama azmettiriciler hala dışarıda geziyor, bizi hala ölümle tehdit ediyorlar. Yetkililere güvenim sonsuz. Bu haraç çetelerine gereken cezayı verin. Çocuğum hastanede can çekişiyor. Herkesten dua bekliyorum, inşallah uyanacak ve tekrardan hayallerini gerçekleştirecek" dedi.

‘OĞLUMUN FUTBOLCU OLMA HAYALLERİNİ YIKTILAR’


Nursel Musaoğlu ise oğlunun koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu, hayallerini elinden aldıklarını ifade ederek, "Amatör bir ligdeki kulüpte lisanslı futbolcu olan oğlumun profesyonel futbolcu olma hayalleri vardı, onu yıktılar. Çocuğumun hiçbir şeyden haberi yoktu, suçsuz günahsızdı. Biz oğlumun iyileşeceğine inanıyoruz. Allah'tan umudumuzu kesmedik, mucizelere inanıyoruz. Bizi tehdit eden şüpheliler yakalansın" diye konuştu. 

‘OĞLUMUN FUTBOLCU OLMA HAYALLERİNİ YIKTILAR’Nursel Musaoğlu ise oğlunun koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu, hayallerini elinden aldıklarını ifade ederek, "Amatör bir ligdeki kulüpte lisanslı futbolcu olan oğlumun profesyonel futbolcu olma hayalleri vardı, onu yıktılar. Çocuğumun hiçbir şeyden haberi yoktu, suçsuz günahsızdı. Biz oğlumun iyileşeceğine inanıyoruz. Allah'tan umudumuzu kesmedik, mucizelere inanıyoruz. Bizi tehdit eden şüpheliler yakalansın" diye konuştu.&nbsp;
Başlıklar :nurmuhammet musaoğluercüment musaoğluadana
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