Başından vurulan Nurmuhammet’in acılı ailesine tehdit: 'Size kim selam verirse vuracağız'

Oğlunun uğradığı saldırının ardından yaşadıklarını anlatan Musaoğlu, “Namaz kılmaya çıkmıştım. Oğlum da antrenmana gitmek için hazırlık yapıyordu. Aşağı indiğimde çocuğumu kanlar içerisinde gördüm, isyan ettim. Kimsenin benden bir kuruş alacağı yok. Bana eşim dostum para vermememi söyledi ama ben bunlardan korktum. Aileme, çocuklarıma bir şey olmasın diye arsamı ve evimi sattım, bunlara 7-8 milyon lira verdim. Geçen yıl da haraç için dükkanıma kurşun sıktılar. Hala para istiyorlar, buna rağmen ölüm tehditleri alıyorum. Benim bunlara borcum yoktu. Her aç kaldıklarında bana sataşıyorlardı. Parayı vermeyince benden bir evladımı alacaklardı. Son 1 evim kaldı, onu da istediler. Vermeyince gelip oğluma ateş ettiler. Elimde avucumda ne varsa bunlara verdim. Aradan 1 yıl geçti, bu vampirler, bu çeteler yine beni ölümle tehdit etti. Verecek param olmadığını söyleyince 15 yaşındaki masum çocuğuma ateş ettiler" diye konuştu.







