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Parmak uçlarıyla Kur'an-ı Kerim'i birçok kez hatmettiler

Parmak uçlarıyla Kur'an-ı Kerim'i birçok kez hatmettiler

15:56, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 15:56, 27/10/2026, Salı
AA
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Parmak uçlarıyla Kur'an-ı Kerim'i birçok kez hatmettiler

Adana'da görme engelli Fatma Çetin ve ablası Türkan Alçin, Braille alfabesiyle öğrendikleri Kur'an-ı Kerim'i birçok kez hatmetmenin sevincini yaşıyor.

Doğuştan görme engelli 55 yaşındaki Fatma Çetin ve 57 yaşındaki ablası Alçin, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek için çevrim içi ortamda sesli eğitimlerden yararlanmaya çalışsa da öğrenme sürecini tamamlayamadı.


Adana Müftülüğünce görme engellilere yönelik kurs açıldığını öğrenen iki kardeş, 2021'de Çukurova ilçesindeki Abdulbaki-Fatma Siverekli Kız Kur'an Kursu'na katıldı.

Doğuştan görme engelli 55 yaşındaki Fatma Çetin ve 57 yaşındaki ablası Alçin, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek için çevrim içi ortamda sesli eğitimlerden yararlanmaya çalışsa da öğrenme sürecini tamamlayamadı.Adana Müftülüğünce görme engellilere yönelik kurs açıldığını öğrenen iki kardeş, 2021'de Çukurova ilçesindeki Abdulbaki-Fatma Siverekli Kız Kur'an Kursu'na katıldı.

Kursta Arapça Braille alfabesini öğrenen iki kardeş, yaklaşık bir yıllık sürede kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim'i parmak uçlarıyla takip ederek okumaya başladı.


İki kardeşten Çetin Kur'an-ı Kerim'i bugüne kadar 7, ablası Alçin ise 8 kez hatmetti.


Kur'an kursu hocası Şule Taş'ın yardımıyla haftada 2 gün kursa gitmeyi sürdüren iki kardeş, azimleriyle diğer kursiyerlere örnek oluyor.

Kursta Arapça Braille alfabesini öğrenen iki kardeş, yaklaşık bir yıllık sürede kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim'i parmak uçlarıyla takip ederek okumaya başladı.İki kardeşten Çetin Kur'an-ı Kerim'i bugüne kadar 7, ablası Alçin ise 8 kez hatmetti.Kur'an kursu hocası Şule Taş'ın yardımıyla haftada 2 gün kursa gitmeyi sürdüren iki kardeş, azimleriyle diğer kursiyerlere örnek oluyor.

"Ellerim benim gözlerim"


Türkan Alçin, babalarının vefatının ardından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeye yöneldiğini söyledi.


Kurs ortamında aldığı eğitim sayesinde Kur'an okumayı öğrendiğini anlatan Alçin, şöyle devam etti:


"Görmüyorum ama Kur'an okuyorum. Ellerimle okuyorum, ellerim benim gözlerim. İlk zamanlarda biraz zorlanıyordum, korkularım vardı ama Allah'a şükürler olsun Şule hocamı tanıdım. Onun sayesinde okumayı öğrendim. Şimdi gayet güzel okuyorum."

"Ellerim benim gözlerim"Türkan Alçin, babalarının vefatının ardından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeye yöneldiğini söyledi.Kurs ortamında aldığı eğitim sayesinde Kur'an okumayı öğrendiğini anlatan Alçin, şöyle devam etti:"Görmüyorum ama Kur'an okuyorum. Ellerimle okuyorum, ellerim benim gözlerim. İlk zamanlarda biraz zorlanıyordum, korkularım vardı ama Allah'a şükürler olsun Şule hocamı tanıdım. Onun sayesinde okumayı öğrendim. Şimdi gayet güzel okuyorum."

"Kur'an okurken kendimi manevi açıdan çok coşkulu hissediyorum"


Fatma Çetin de Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenme sürecinde karşılaştığı zorluklara rağmen azimle çalışmaya devam ettiğini belirtti.


Kur'an-ı Kerim'i birçok kez hatmetmenin kendisini mutlu ettiğini anlatan Çetin, şöyle konuştu:


"Rabb'im gözlerimizden alınca dokunma ve işitme duyumuza veriyor. O yüzden bizim ellerimiz göz görevi görüyor. Şule hocamın da sayesinde öğrenirken hiç zorlanmadığımı düşünüyorum çünkü azmettim, çalıştım. Kur'an okurken kendimi manevi açıdan çok coşkulu hissediyorum. Çok istekli bir şekilde okuyorum. Kendimi huşu içinde hissediyorum ve devamlı okudukça okumak istiyorum."

"Kur'an okurken kendimi manevi açıdan çok coşkulu hissediyorum"Fatma Çetin de Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenme sürecinde karşılaştığı zorluklara rağmen azimle çalışmaya devam ettiğini belirtti.Kur'an-ı Kerim'i birçok kez hatmetmenin kendisini mutlu ettiğini anlatan Çetin, şöyle konuştu:"Rabb'im gözlerimizden alınca dokunma ve işitme duyumuza veriyor. O yüzden bizim ellerimiz göz görevi görüyor. Şule hocamın da sayesinde öğrenirken hiç zorlanmadığımı düşünüyorum çünkü azmettim, çalıştım. Kur'an okurken kendimi manevi açıdan çok coşkulu hissediyorum. Çok istekli bir şekilde okuyorum. Kendimi huşu içinde hissediyorum ve devamlı okudukça okumak istiyorum."

"Çok gayretliler, dersleri aksatmıyorlar"


Kur'an kursu hocası Şule Taş ise görme engelli kardeşlerle diğer kursiyerlerin aynı sınıfta eğitim almasının karşılıklı farkındalığı artırdığını dile getirdi.


Taş, şunları kaydetti:


"Çok gayretliler, dersleri aksatmıyorlar. Yağmur, çamur demeden haftada iki gün derslere devam ediyoruz. Çok azimli oldukları için diğer hanımlara da örnek oluyorlar. Ben onları bırakmadım, onlar da beni bırakmıyor. İnşallah böyle okumaya ve Kur'an'ı hatmetmeye devam edeceğiz."

"Çok gayretliler, dersleri aksatmıyorlar"Kur'an kursu hocası Şule Taş ise görme engelli kardeşlerle diğer kursiyerlerin aynı sınıfta eğitim almasının karşılıklı farkındalığı artırdığını dile getirdi.Taş, şunları kaydetti:"Çok gayretliler, dersleri aksatmıyorlar. Yağmur, çamur demeden haftada iki gün derslere devam ediyoruz. Çok azimli oldukları için diğer hanımlara da örnek oluyorlar. Ben onları bırakmadım, onlar da beni bırakmıyor. İnşallah böyle okumaya ve Kur'an'ı hatmetmeye devam edeceğiz."
Başlıklar :Fatma ÇetinTürkan AlçinBraille alfabesi
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