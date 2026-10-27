Parmak uçlarıyla Kur'an-ı Kerim'i birçok kez hatmettiler

"Kur'an okurken kendimi manevi açıdan çok coşkulu hissediyorum"





Fatma Çetin de Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenme sürecinde karşılaştığı zorluklara rağmen azimle çalışmaya devam ettiğini belirtti.





Kur'an-ı Kerim'i birçok kez hatmetmenin kendisini mutlu ettiğini anlatan Çetin, şöyle konuştu:





"Rabb'im gözlerimizden alınca dokunma ve işitme duyumuza veriyor. O yüzden bizim ellerimiz göz görevi görüyor. Şule hocamın da sayesinde öğrenirken hiç zorlanmadığımı düşünüyorum çünkü azmettim, çalıştım. Kur'an okurken kendimi manevi açıdan çok coşkulu hissediyorum. Çok istekli bir şekilde okuyorum. Kendimi huşu içinde hissediyorum ve devamlı okudukça okumak istiyorum."