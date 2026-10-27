SGK'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni karar: Tutanaklar prim gününe dönüşecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren oldukça kritik bir düzenlemeye imza attı. Kayıt dışı istihdamın önüne geçmek için düğmeye basan kurum, sigorta ve prim tespitlerinde ezber bozan bir dönemi başlatıyor. Artık sadece SGK denetmenlerinin değil, kolluk kuvvetlerinden zabıtaya, doktorlardan mühendislere kadar kamu görevlilerince tutulan resmi bir tutanak, hatta yüzünüze kesilen bir trafik cezası bile doğrudan sigorta başlangıcı ve prim günü olarak kabul edilecek.