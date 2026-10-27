Emekli maaşında sistem tamamen değişiyor: Sadece enflasyon farkı değil refah payı dokunuşu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında verdiği kritik mesajlar, milyonlarca emeklinin maaş tablosunu baştan aşağı değiştirecek yeni bir dönemin işaretini verdi. Sadece enflasyon farkıyla sınırlı kalmayacak olan bu kapsamlı düzenleme hazırlığında; refah payı artışı, memur emeklisiyle çalışan arasındaki makası kapatacak hamleler ve masaya gelen "Vatandaşlık Maaşı" desteğiyle birlikte en düşük aylığın 36 bin 500 TL seviyelerine ulaşması bekleniyor.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni maaş düzenlemesi için geri sayım başladı. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği mesajlar, emekli aylıklarında salt enflasyon farkının ötesinde adımlar atılacağının sinyalini verdi. Ekonomi kulislerinde refah payı, vatandaşlık maaşı ve çalışan ile emekli arasındaki makası kapatacak kritik hamleler konuşuluyor.
En düşük maaş için 36 bin 500 lira beklentisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar, emekliler için yeni bir dönemin kapısını araladı. Gözler yapılacak zam oranlarına çevrilirken, uzmanların değerlendirmelerine göre masada geniş çaplı iyileştirmeler bulunuyor.
Sadece enflasyon rakamlarıyla sınırlı kalmayacak olan bu yeni hazırlıkta, hiçbir geliri olmayan emeklilere yönelik "Vatandaşlık Maaşı" formülü öne çıkıyor. Bu sosyal destek planıyla birlikte en düşük emekli aylığının 36 bin 500 TL seviyelerine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
Uzman isimden enflasyon ve refah payı analizi
Ekonomi dünyası, atılacak adımların oranlara nasıl yansıyacağını mercek altına aldı. CNN Türk yayınında süreci değerlendiren ekonomi uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Develi, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini bekleyen tabloya ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Develi, sistemin işleyişini ve beklentileri şu sözlerle aktardı:
"SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde enflasyon farkı zammı belirliyor. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 5.57 ve biz bunu yıl sonuna kadar yüzde 10 olmasını öngörüyoruz. TCMB yüzde 8,75 fark, OVP yüzde 9,04 oranında zam farkı öngörüyor. Enflasyon farkı kadar bir artış söz konusu idi ancak biz bir refah payı düzenlemesi olacağını anlıyoruz."
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10, memur emeklileri için ise yüzde 7 ila 8 civarında bir artış beklendiğine vurgu yapan Develi, mevcut tablonun ötesine geçilecek adımlar için "Bunun üzerindeki artışlar refah payı düzenlemesi olarak nitelendirilebilir." ifadelerini kullandı.
Memur ve emekli arasındaki makas kapanıyor mu?
Düzenlemenin en kritik ayaklarından birini ise çalışan memurlar ile memur emeklileri arasındaki gelir farklılığı oluşturuyor. Prof. Dr. Develi, beklentileri şu ifadelerle dile getirdi:
"Memurlara 2023 yılında 8 bin TL kadar seyyanen bir zam yapılmıştı. Çalışan memur ile memur emeklileri arasındaki makas açılmıştı. Bu makasın kapanmasına yönelik bir çalışma yapılabilir. Emeklilerin burada ciddi bir talebi var." Dedi.
Gözler Meclis'in atacağı adımlarda
Ekonomistlerin değerlendirmelerinde ortak nokta; ortaya çıkan enflasyon oranlarının doğrudan yansıtılmasının yanı sıra, refah payı artışı ve vatandaşlık maaşı desteğinin belirleyici bir rol üstleneceği yönünde şekilleniyor. Emekli ve çalışan arasındaki makasın daraltılmasını da kapsayan tüm bu olumlu senaryoların resmiyete kavuşması ve maaşlara yansıyabilmesi için gözler, gerekli yasal düzenlemelerin yapılacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş durumda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamada emekli maaşlarıyla ilgili kullandığı ifadeler şöyleydi:
“İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkânları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle, sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz.”