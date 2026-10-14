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Çalışan emekliye SGK'dan rapor parası: Kimler faydalanabiliyor?

Çalışan emekliye SGK'dan rapor parası: Kimler faydalanabiliyor?

10:32, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Çalışan emekliye SGK'dan rapor parası: Kimler faydalanabiliyor?

Emekli olduktan sonra çalışma hayatına geri dönen milyonlarca vatandaşın aklındaki en büyük soru işaretlerinden biri, hastalık veya iş kazası durumunda SGK'dan rapor parası alıp alamayacakları konusu. Sosyal güvenlik mevzuatına göre bu durum, çalışanın emekli maaşını kestirip kestirmediğine veya Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyip ödemediğine göre tamamen farklılık gösteriyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın köşe yazısında yer alan bilgiye göre; çalışan emeklilerin geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilmesi için izlemesi gereken hukuki yollar ve SGK'nın aradığı kritik şartlar tüm detaylarıyla ortaya konuldu.

İlk sigortalılık başlangıcı Ekim 2008 öncesi olan ve emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya başlayanlar için kanun, "maaşı kestirerek çalışma" ve "SGDP ile çalışma" olmak üzere iki temel yol sunuyor.

İşte çalışan emeklilerin statülerine göre rapor parası alma şartları:


İlk sigortalılık başlangıcı Ekim 2008 öncesi olan ve emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya başlayanlar için kanun, "maaşı kestirerek çalışma" ve "SGDP ile çalışma" olmak üzere iki temel yol sunuyor.İşte çalışan emeklilerin statülerine göre rapor parası alma şartları:

Maaşını kestiren emekliler için hak kaybı yok

Emekli aylığını tamamen durdurarak tüm sigorta kollarına tabi şekilde çalışmayı seçen vatandaşlar, SGK haklarından eksiksiz yararlanmaya devam ediyor.

• Hastalık durumunda: Sağlık Bakanlığı onaylı kurumlardan istirahat raporu alınması halinde, geçici iş göremezliğin 3. gününden itibaren her gün için SGK'dan rapor parası ödeniyor.

• İş kazası ve meslek hastalığı: Herhangi bir gün şartı veya bekleme süresi aranmaksızın, kazanın yaşandığı ilk günden itibaren iş göremezlik ödeneği alınabiliyor.

• Not: Şirket ortağı veya kendi iş yerinin sahibi olan Bağ-Kur emeklileri, maaşları kesilmeden ticari faaliyetlerine ve haklarına devam edebiliyor.


Maaşını kestiren emekliler için hak kaybı yok Emekli aylığını tamamen durdurarak tüm sigorta kollarına tabi şekilde çalışmayı seçen vatandaşlar, SGK haklarından eksiksiz yararlanmaya devam ediyor.• Hastalık durumunda: Sağlık Bakanlığı onaylı kurumlardan istirahat raporu alınması halinde, geçici iş göremezliğin 3. gününden itibaren her gün için SGK'dan rapor parası ödeniyor.• İş kazası ve meslek hastalığı: Herhangi bir gün şartı veya bekleme süresi aranmaksızın, kazanın yaşandığı ilk günden itibaren iş göremezlik ödeneği alınabiliyor.• Not: Şirket ortağı veya kendi iş yerinin sahibi olan Bağ-Kur emeklileri, maaşları kesilmeden ticari faaliyetlerine ve haklarına devam edebiliyor.

Maaşını kestirmeden (SGDP) çalışanlara sadece iş kazası istisnası

Hem emekli maaşını alıp hem de özel sektörde Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışanlar için mevzuat daha farklı bir çerçeve çiziyor.

• Hastalık durumunda: SGDP statüsünde çalışan emeklilere, normal hastalık ve analık sigortası kollarından rapor parası ödenmiyor.

• İş Kazası istisnası: SGDP’li emekli şayet bir iş kazası geçirir veya meslek hastalığına yakalanırsa durum değişiyor. Düzenlenen raporlar neticesinde, olayın yaşandığı ilk günden itibaren her gün için geçici iş göremezlik ödeneğine (rapor parasına) hak kazanıyorlar.

Maaşını kestirmeden (SGDP) çalışanlara sadece iş kazası istisnasıHem emekli maaşını alıp hem de özel sektörde Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışanlar için mevzuat daha farklı bir çerçeve çiziyor.• Hastalık durumunda: SGDP statüsünde çalışan emeklilere, normal hastalık ve analık sigortası kollarından rapor parası ödenmiyor.• İş Kazası istisnası: SGDP’li emekli şayet bir iş kazası geçirir veya meslek hastalığına yakalanırsa durum değişiyor. Düzenlenen raporlar neticesinde, olayın yaşandığı ilk günden itibaren her gün için geçici iş göremezlik ödeneğine (rapor parasına) hak kazanıyorlar.

Malullük ve engelli emekliliğinde ince çizgi

Kanun, malullük aylığı alanlar ile engelli emekliliği hakkı kazananları birbirinden kesin bir çizgiyle ayırıyor.

• Malullük aylığı alanlar, SGDP ödeyerek (maaşlarını kestirmeden) yeniden çalışamıyorlar. Yurt dışında çalışmaya başlayanların da aylıkları kesiliyor.

• Eğer maluller aylıklarını kestirip çalışmaya başlarsa; hastalıkta 3. günden, iş kazasında ise 1. günden itibaren tam rapor parası alabiliyorlar.

• Engelli emeklilik aylığı alanlar ise malullerden farklı olarak SGDP’li statüde (çift maaşla) çalışma hakkına sahip.

Malullük ve engelli emekliliğinde ince çizgi Kanun, malullük aylığı alanlar ile engelli emekliliği hakkı kazananları birbirinden kesin bir çizgiyle ayırıyor.• Malullük aylığı alanlar, SGDP ödeyerek (maaşlarını kestirmeden) yeniden çalışamıyorlar. Yurt dışında çalışmaya başlayanların da aylıkları kesiliyor.• Eğer maluller aylıklarını kestirip çalışmaya başlarsa; hastalıkta 3. günden, iş kazasında ise 1. günden itibaren tam rapor parası alabiliyorlar.• Engelli emeklilik aylığı alanlar ise malullerden farklı olarak SGDP’li statüde (çift maaşla) çalışma hakkına sahip.

Kamuda çalışan emeklilerin durumu

Mevzuattaki özel istisnalar dışında; genel bütçeli daireler, belediyeler, KİT'ler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kurumlarda "emekli maaşı kesilmeden" görev yapılmasına izin verilmiyor. Kamuda 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olarak çalışan emekliler, tıpkı maaşını kestiren özel sektör çalışanları gibi hastalanmaları halinde 3. günden itibaren, iş kazası ve meslek hastalığı durumunda ise ilk günden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği alabiliyor.


Kamuda çalışan emeklilerin durumu Mevzuattaki özel istisnalar dışında; genel bütçeli daireler, belediyeler, KİT'ler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kurumlarda "emekli maaşı kesilmeden" görev yapılmasına izin verilmiyor. Kamuda 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olarak çalışan emekliler, tıpkı maaşını kestiren özel sektör çalışanları gibi hastalanmaları halinde 3. günden itibaren, iş kazası ve meslek hastalığı durumunda ise ilk günden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği alabiliyor.
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