Çalışan emekliye SGK'dan rapor parası: Kimler faydalanabiliyor?

Maaşını kestirmeden (SGDP) çalışanlara sadece iş kazası istisnası

Hem emekli maaşını alıp hem de özel sektörde Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışanlar için mevzuat daha farklı bir çerçeve çiziyor.

• Hastalık durumunda: SGDP statüsünde çalışan emeklilere, normal hastalık ve analık sigortası kollarından rapor parası ödenmiyor.

• İş Kazası istisnası: SGDP’li emekli şayet bir iş kazası geçirir veya meslek hastalığına yakalanırsa durum değişiyor. Düzenlenen raporlar neticesinde, olayın yaşandığı ilk günden itibaren her gün için geçici iş göremezlik ödeneğine (rapor parasına) hak kazanıyorlar.