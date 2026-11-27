Kademeli ek zam formülü ağırlık kazanıyor

Prim gün sayısına göre kademeli bir ek zam uygulamasının hayata geçirilmesi yüksek bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Mevcut tablodaki adaletsizliğe işaret eden AK Parti kaynakları şu değerlendirmeyi yaptı:

“En düşük emekli aylıklarında her seferinde yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle 3 bin 600 gün prim ödeyerek emekli olanlar ile 7-8 bin gün asgari ücretten prim ödeyenler de en düşük aylık alıyor. Bu büyük bir problem. Böyle bir durumda kimseyi sistemde tutamazsınız, çünkü çalışmaya devam edip çok prim ödemenin bir anlamı kalmıyor”







