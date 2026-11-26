Antalya EXPO uluslararası kongre ve fuar merkezine dönüşecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde, COP31 için altyapısı güçlendirilen Antalya EXPO yerleşkesinin uluslararası kongre ve fuar merkezine dönüştürüleceğini açıkladı. Merkezin yönetimi ve uluslararası tanıtımı için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde profesyonel bir yapı oluşturduklarını bildiren Ersoy, kış ve bahar aylarında düzenlenecek kongre ve fuarlarla Antalya’ya yeni ziyaretçiler çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Ersoy, 2027’de Amerika ve Asya pazarlarındaki tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini de belirtti.