İstanbul’da kiralık sosyal konutlarda ilk etap tamamlandı: 10 bin liradan başlayan fiyatlarla aralıkta başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 500 bin sosyal konut projesi ile kiralık sosyal konut modeline ilişkin güncel verileri paylaştı. Kampanya kapsamında 106 bin 914 konutun yapımına başlandığını ve deprem bölgesinde 46 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini açıklayan Bakan Kurum, İstanbul’da başlatılan kiralık sosyal konut projesinde ise ilk etabın tamamlandığını duyurdu. Kurum, bin 71 kiralık sosyal konutun aralık ayı itibarıyla 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi.
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