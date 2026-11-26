Toplantının en önemli gündem başlığını ise Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Meclis'ten 10 Ağustos'ta geçen Çerçeve Yasa'nın uygulama aşaması ele alınırken, terör örgütü PKK'nın Hakurk'ta boşalttığı 14 barınma merkezine ilişkin MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hazırlanan saha raporları da masaya yatırılacak.
Orta Doğu ve savaş gündemi masada
MGK toplantısında uluslararası gelişmelere ilişkin başlıklar da değerlendirilecek. İran ile ABD arasındaki müzakerelerde yaşanan tıkanıklık, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef alan saldırılar ve Gazze'deki son gelişmeler gündemde yer alacak.
Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumun yanı sıra Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantıda ele alınacak.
Kritik başlıkların görüşüleceği MGK toplantısının ardından alınan kararları ve değerlendirmeleri içeren yazılı bildirinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.