Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2026 yılının son toplantısını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Kritik zirvede, Türkiye'nin güvenlik gündeminin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Toplantının en önemli gündem başlığını ise Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Meclis'ten 10 Ağustos'ta geçen Çerçeve Yasa'nın uygulama aşaması ele alınırken, terör örgütü PKK'nın Hakurk'ta boşalttığı 14 barınma merkezine ilişkin MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hazırlanan saha raporları da masaya yatırılacak.

Orta Doğu ve savaş gündemi masada

MGK toplantısında uluslararası gelişmelere ilişkin başlıklar da değerlendirilecek. İran ile ABD arasındaki müzakerelerde yaşanan tıkanıklık, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef alan saldırılar ve Gazze'deki son gelişmeler gündemde yer alacak.

Reklam Reklam

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumun yanı sıra Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantıda ele alınacak.

Kritik başlıkların görüşüleceği MGK toplantısının ardından alınan kararları ve değerlendirmeleri içeren yazılı bildirinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Reklam Reklam

Ekonomi

Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi kapılarını açtı: Yeni dönemin yol haritası İstanbul'da çizilecek

Ekonomi

Helal ekonomide 3,5 trilyon hedefi