Su faturasıyla akılalmaz dolandırıcılık: Sahte polis tuzağına düştü 2 milyon lirasını kaptırdı

Adana'da telefonda kendini polis olarak tanıtıp, adına çıkarılan cep telefonu hatlarıyla dolandırıcılık yapıldığını söyleyen kişiye inanan Fattum M. (41), evindeki 2 milyon liralık altın ve dövizi, kapısına gelen Tuğba G.’ye (32) teslim etti. Olay yerine giderken kıyafet değiştirdiği saptanan Tuğba G. Kilis’te, birlikte hareket ettiği İsmail B. (30) ve Ali Ş. (29) ise Gaziantep’te yakalanıp, tutuklandı.