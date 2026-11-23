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Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 16-23 Kasım 2026 tarihleri arasında ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamalarında çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Kozan’daki güven uygulamaları çerçevesinde 47 noktada 490 polisle yapılan denetimlerde, modifiye nedeniyle 2 araç hakkında işlem yapıldı, 49 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 6 araç ve 2 motosiklet trafikten men edildi.

12 Kasım’daki araç yangını kundaklama çıktı

İlçede 12 Kasım günü Türkeli Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilde çıkan ve yanındaki araca da sıçrayan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının inceleyen ve delilleri toplayan polis ekipleri cumhuriyet savcılığının talimatı ile olayın şüphelisi olduğu belirlenen T. A., Ö.C.M., A,K. ve S.K.Y. gözaltına alındı. 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Gürültü yapan araçlara ceza

Halkın huzurunu bozan araç kullanımı, yüksek sesle müzik ve abartı egzoz kullanımına yönelik denetimlerde ise 5 araca toplam 33 bin TL idari para cezası uygulandı. Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında ayrıca 15,33 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildi.

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