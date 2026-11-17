Adana’da kış mevsimi etkisini göstermeye başlayınca soba satışlarında hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşlar, geçmiş yıllarda yaygın olarak kullanılan klasik modeller yerine modern tasarımlı sobalara yöneldi.

Müşteriler şömine görünümlü ve farklı özelliklere sahip sobalara rağbet gösteriyor. Fiyatlar 10 bin TL’den başlıyor, modele, özelliklere ve tasarıma göre 120 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Okutucu: Eski tip sobaların devri bitti

Soba satıcısı Fuat Okutucu, 12 senedir soba sektöründe olduğunu söyleyerek, "Her sene yeni modellerimiz çıkıyor. Soba sektörü farklı bir yere gidiyor. Daha şık ve estetik modeller üretildi. Eski tip sobaların devri bitti. Artık döküm sobalar rağbet görüyor. Daha yüksek ısı verimi sağlıyor ve daha ekonomik. En güvenli ve sağlıklı sobalar bunlar. Eski zamanlarda evin her tarafı kömür izi olurdu. Ancak artık yeni tip sobalarda bu yok. Eski sobalar sadece bir odayı ısıtırken yeni sobalar 150 metrekarelik alanları ısıtabiliyor. Bu dönemlerde soba artışı oluyor. Ortalama fiyatlar modern sobalarda 10-12 bin TL’den başlayıp 120 bin TL’ye kadar çıkıyor" dedi.

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Her sene gelecek sene soba satışı olup olmayacağı endişesi yaşadıklarını kaydeden Okutucu, "İnsanlar köylere ve yaylalara göçtüğü için satışlarımız her sene katlanarak gidiyor. Soba sektörü modernleşti ve bir sıkıntı yok. İhtiyaç olmasa dahi sırf görsellik için soba almayı tercih eden müşterilerimiz var. Evinde doğal gaz olup şömine soba verdiğimiz çok müşterimiz var. Sobanın vereceği ısıyı klima veya doğal gazla alamazsınız" ifadelerini kullandı.

"Estetik ve ısı olarak daha güzel"

Soba almaya gelen müşterilerden Barış Oturan, kışa hazırlık yaptıklarını söyleyerek, "Soba almaya geldik. Kış geldi. Normal odun sobası için geldik ancak yeni nesil sobalardan önerildi. Pisliği olmadığı için ve temiz olduğu için modern sobalardan almaya karar verdik. Bize tavsiye ettiler biz de onda karar kıldık. Estetik ve ısı olarak daha güzel. Biz de deneyip göreceğiz" şeklinde konuştu.

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