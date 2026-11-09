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Minibüsle gelip 1,5 milyon liralık düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar

11:13, 09/11/2026, Pazartesi
IHA
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Dolmuşla mahalleye gelen kimliği belirsiz 2 kadın, genç çiftin evine girdi.

Adana’da dolmuşla geldikleri evden, yeni evli çiftin yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki düğün altınlarını 12 dakikada çalan 2 kadın, kayıplara karıştı. Kadınların eve giriş ve çıkış anı güvenlik kamerasına yansırken oğlunun altınları çalınan baba Aziz Atasoy, "Oğlum, ’baba altınlar şeytanın bile aklına gelmeyecek’ yerde diyerek saklamıştı. 2 kadın gelip altınları çalıp gitti. Biz bir an önce yakalanmalarını istiyoruz" dedi.

Olay, geçtiğimiz 27 Ekim’de merkez Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi’nde meydana geldi. 25 yaşındaki Mehmet Atasoy, 1 ay önce dünyaevine girerek ailesiyle birlikte aynı apartmanda oturmaya başladı. Yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki düğün altınlarını ise beğendiği otomobili almak için yatak odasındaki komodinin içerisindeki bölmede sakladı.

Dolmuşla geldiler, 12 dakikada çalıp kaçtılar

İddiaya göre, 27 Ekim günü Mehmet Atasoy işe giderken eşi de kahvaltı yapmak için kayınvalidesinin evine gitti. Bu sırada dolmuşla mahalleye gelen kimliği belirsiz 2 kadın, genç çiftin evine girdi. Yatak odasında saklanan altınları bulan kadınlar, yaklaşık 12 dakika içerisinde evden ayrılarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin eve giriş anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Eve dönünce hayatının şokunu yaşadı

Kahvaltının ardından eve dönen Mehmet Atasoy’un eşi, ev kapısının açık olduğunu fark edince hemen yatak odasındaki altınlara bakmaya gitti ve altınların olmadığını görünce kayınvalidesini çağırıp ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde ve yatak odasında parmak izi incelemesi yapıp güvenlik kamerasındaki kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

"Altınlar şeytanın bile aklına gelmeyecek yerdeydi"

Hırsızlık olayının üzerinden 13 gün geçmesine rağmen şüphelilerin yakalanamadığını belirten Mehmet Atasoy’un babası Aziz Atasoy, yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Oğlunun altınları çok iyi bir yere sakladığını belirten Aziz Atasoy, "Oğlum, ’baba, altınlar şeytanın bile aklına gelmeyecek yerde’ diyerek saklamıştı. 2 kadın gelip altınları çalıp gitti. 2 kişinin siması ortada. Kamera görüntülerinde her şey belli ve adresleri de biliniyor. Osmaniye’de yaşadıklarını ve çok varlıklı olduklarını duyduk. Ekiplerden yakalanmalarını bekliyoruz ancak henüz yakalanamadılar. Emniyete her sorduğumuzda yakında yakalanacaklarını söylüyorlar. Şimdiye kadar yakalanamadılar. Arabayla kaçarken görüntüleri var. Bütün görüntüler ekiplerde mevcut. Biz bir an önce yakalanmalarını istiyoruz. Emniyet güçlerine güveniyorum ve yakalanacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

"Maddi zararımız yaklaşık 1,5 milyon lira"

Mehmet Atasoy’un dayısı Ahmet Baral ise yeğeninin yaklaşık 1 ay önce evlendiğini belirterek, "Bu arada toplanan altınlar vardı. Bu 2 kişi tarafından ev soyuluyor, altınları alıp gidiyorlar. Maddi zararımız yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde altın. Araba alma istekleri vardı. Biraz borçları vardı, onu kapatmak istiyorlardı" ifadelerini kullandı.


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Başlıklar :adanadüğün altınlarıhırsızlıkseyhan
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Minibüsle gelip 1,5 milyon liralık düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar
Dolmuşla mahalleye gelen kimliği belirsiz 2 kadın, genç çiftin evine girdi.
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