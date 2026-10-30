Evinizde varsa hemen yok edin: Çocuklar en çok bu cisimleri yutuyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Didem Gülcü Taşkın, özellikle 0-5 yaş grubundaki çocuklarda yabancı cisim yutma vakalarının görüldüğünü belirterek aileleri oyuncak seçimi konusunda uyardı.

Taşkın, küçük yaş grubundaki çocukların oyuncakları ağızlarına götürmeleri nedeniyle küçük parçaların yutulmasının sağlık açısından risk oluşturabileceğini söyledi.

Çocuklarda yabancı cisim yutma riskinin yüksek olduğunu belirten Taşkın, şöyle konuştu:

"İlk 2 yaşta çocuk keşfetme döneminde olduğu için eline aldığı her objeyi denemek, tadına ve kıvamına bakmak istiyor. O sırada istemeden yutabiliyor. Hiç yutulmaz dediğiniz her şey yutulabiliyor. Özellikle kalem pil yutma vakaları çok geliyor. Oyuncak seçimi çok önemli. Özellikle pilli oyuncaklarda mutlaka dikkat etmek gerekiyor."

Taşkın, çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakılan neodimyum mıknatısların da ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiğini ifade etti.

Pillerin kimyasal yanıklara, küçük plastik parçaların ise yemek borusunda yaralanmalara yol açabildiğini vurgulayan Taşkın, oyuncak seçiminde ailelerin çok dikkatli olmasını istedi.

Taşkın, çocuklarda yabancı cisim yutma vakalarıyla sık karşılaştıklarını belirterek, "Özellikle ilk 5 yaşta çok fazla görüyoruz. Neredeyse ayda 4-5 vaka bu şekilde bize başvurabiliyor. Bir artış var. O yüzden farkındalığı artırmak ve dikkat etmek gerekiyor." diye konuştu.

Çocukların oyun sırasında tehlikeli cisimlere kolayca ulaşabildiğini ifade eden Taşkın, ailelerin oyuncak seçerken yaş grubuna uygun ürünleri tercih etmelerini, çocukların erişebileceği yerlerde pil, mıknatıs gibi cisimleri bulundurmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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