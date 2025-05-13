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Anne babalar dikkat: Mavi Balinadan sonra yeni Tiktok akımı çocuklarınızı tehdit ediyor

Anne babalar dikkat: Mavi Balinadan sonra yeni Tiktok akımı çocuklarınızı tehdit ediyor

11:4713/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Tiktok akımı çocuklarınızı tehdit ediyor.
Tiktok akımı çocuklarınızı tehdit ediyor.

Mavi Balina ve Momo gibi sanal tuzakların ardından şimdi de TikTok’ta “A4 challenge” adı verilen bir başka meydan okuma oyunu, çocukların hayatını tehdit ediyor. Uzmanlar, sosyal medya üzerinden yayılan bu oyunların ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden olduğunu belirtiyor.

A4 oyunu, çocukların ayna karşısında bir A4 kâğıdını karın bölgelerine tutarak o alana sığmaya çalışmasını içeriyor. Mynet'te yer alan habere göre Psikiyatrist Cemre Yaşöz, bu akımın çocukları tehlikeli bir zayıflık idealine yönelttiğini belirterek, “Bu bir oyun değil, psikolojik bir tehdit” dedi.

En kırılgan yaş grubu: 10-14

Araştırmalar, özellikle 10 ila 14 yaş arasındaki çocukların bu tür oyunlara daha fazla katıldığını ortaya koyuyor. Uzm. Dr. Yaşöz, “Bu yaş grubunda risk alma arzusu yüksek ama tehlike algısı gelişmemiş oluyor. Akran baskısı ise durumu daha da tetikliyor” diye konuştu.

Kaynar su ‘challenge’ı: Şiddet içeriği tıklanıyor

Bazı oyunlarda tehlike boyutu daha da artıyor. Yaşöz, “Kaynar su challenge’ında bir arkadaşının üzerine sıcak su döken çocuklar var. Tehlike büyüdükçe izlenme artıyor, bu da çocuklar için dijital bir bağımlılık haline geliyor” ifadelerini kullandı.


Ruh sağlığı risk altında

Uzmanlara göre, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan ve aile ilgisinden uzak kalan çocuklar bu tarz meydan okuma içeriklerine daha fazla katılıyor. Kabul görme arzusunun, çocukları sosyal medya uğruna hayatlarını tehlikeye atmaya kadar götürdüğü vurgulanıyor.

Aileler çocuklarının dünyasına girmeli

Uzm. Dr. Yaşöz, dijital tuzaklara karşı en güçlü korumanın aile ilgisi olduğunu belirterek, “Ebeveynler çocuklarıyla vakit geçirmeli, onların dijital değil, gerçek hayatta aidiyet hissini güçlendirmelidir” dedi.

Bazı ülkeler önlem aldı

Sosyal medya içeriklerinin kontrolsüz yayılmasına karşı bazı ülkeler, 16 yaş altı çocuklara yönelik platform kısıtlamaları getirdi. Uzmanlar Türkiye’nin de benzer adımlar atması gerektiği görüşünde birleşiyor.

Gerçek oyunlar, gerçek hayatlar kurtarır

Dijital meydan okumalara karşı en etkili mücadele, çocukların gerçek dünyayla temasını artırmak. Uzmanlar, parkta geçirilen zamanın, birlikte oynanan oyunların ve aile içi iletişimin çocukları yalnızlıktan ve dijital tuzaklardan koruyacağını belirtiyor.



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