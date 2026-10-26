Demir deposu sadece ıspanak değil

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Handan Çipil, dinlenmeyle geçmeyen halsizlik konusunda vatandaşları uyardı. Altı haftadan uzun süren yorgunluğun araştırılması gerektiğini belirten Çipil, kansızlığın önemli nedenlerden biri olduğunu söyledi. Demir eksikliğinin vücutta oksijen taşınmasını olumsuz etkilediğini anlatan Çipil, baş ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi ve çarpıntı gibi belirtilere dikkat çekti.

ÇAYI YEMEKTEN HEMEN SONRA İÇMEYİN

Demir eksikliğine karşı beslenme alışkanlıklarının önemini vurgulayan Çipil, özellikle yemeklerle birlikte tüketilen çaya dikkat çekti. Siyah ve yeşil çaydaki bazı maddelerin demir emilimini azalttığını belirten Çipil, çayın yemeklerden bir iki saat sonra içilmesini önerdi. Demir emilimini artırmak için C vitamini içeren besinlerin tüketilmesini tavsiye etti. Çocukların severek izlediği Temel Reis çizgi filmine de değinen Çipil, ıspanağın tek demir kaynağı olmadığını hatırlattı. Maydanozun yanı sıra mercimek, nohut, kuru fasulye ve soya fasulyesinin de demir bakımından zengin olduğunu belirtti.

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