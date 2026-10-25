Tiroid bezinde yeni bir hücre bulundu
Yaklaşık 150 yıldır tiroid bezinde iki hücre tipi bulunduğu kabul edilirken, Yeditepe Üniversitesi Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan ve ekibi, parathormon salgılayan üçüncü bir hücre tipi tanımladı.
Keşif, ameliyat sonrası hormon düşüklüğüne ve paratiroid bezleri alınan bazı hastalarda hormonun neden sıfırlanmadığına ışık tutuyor. Tiroid bezinde T3 ve T4 salgılayan folikül hücreleri ile parafoliküler hücrelerin bulunduğunun kabul edildiğini belirten Ayşan, “Parathormonun bugüne kadar yalnızca paratiroid bezlerindeki şef hücrelerden salgılandığı kabul ediliyordu. Çalışmamız, tiroid bezinin de parathormon üretebildiğini ortaya koydu” dedi.
AMELİYATLARA YENİ YAKLAŞIM
Ayşan, “Başarılı bir tiroid ameliyatında paratiroid bezleri yerinde bırakılmasına rağmen bazı hastalarda parathormon düzeyleri düşüyordu ve bunun nedeni yıllardır tam olarak açıklanamıyordu. Artık biliyoruz ki tiroid dokusu ile birlikte tiroid bezi içerisindeki bu yeni hücrelerin de alınıyor olması bu durumun gerçek nedenini oluşturuyor” diye konuştu. Organ koruyucu cerrahinin önem kazanacağını söyleyen Ayşan, “Bazı hastalarda tüm tiroid bezini almak yerine, tiroid bezinin sağlıklı bölümlerini hastanın vücudunda bırakan tiroid koruyucu cerrahi tercih edilebilir” ifadelerini kullandı. Ayşan, yeni hücrelerin tiroid kanserleri, Hashimoto, Graves ve tiroid iltihaplarındaki rollerinin de araştırılacağını belirtti.