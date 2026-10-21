Bebeğin akciğerinden çıktı: Doktorlar önce kitle sandı, gerçek operasyon sonrası anlaşıldı

Bu seviyede akciğere müdahale etmek, çocuğun durumunu daha da kötüleştirebilirdi. Bu nedenle öncelikle ECMO’ya bağladık ardından bronkoskopi işlemine başladık. Üst solunum yolunda, larenks ve trakea dediğimiz bölgelerde çok ciddi ödem olduğu için trakeostomi açmak zorunda kaldık. Trakeostomiyi açtıktan sonra sol akciğere girdik. Sol akciğerde, başlangıçta ceviz olduğunu düşündüğümüz bir kitle gördük. Daha sonra bu kitleyi parçalayarak çıkardık ve bunun ceviz olduğunu anladık. Cevizi çıkardıktan sonra akciğer düzeldi çocuk uyandı. ECMO dediğimiz kalp-akciğer makinesinden bebeği ayırdık. Bundan sonraki süreçte takipleri rutin hale geldi. Bundan sonra servis takibine alacağız" dedi.