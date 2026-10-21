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Bebeğin akciğerinden çıktı: Doktorlar önce kitle sandı, gerçek operasyon sonrası anlaşıldı

Bebeğin akciğerinden çıktı: Doktorlar önce kitle sandı, gerçek operasyon sonrası anlaşıldı

18:27, 21/10/2026, Çarşamba
IHA
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Bebeğin akciğerinden çıktı: Doktorlar önce kitle sandı, gerçek operasyon sonrası anlaşıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde, ablasının yediği cevizden bulan 1 yaşındaki bebek, ceviz yutunca soluksuz kaldı. Hastaneye kaldırılan bebek, ECMO cihazına bağlanarak girdiği ameliyatla akciğerine ulaşan ceviz başarılı ve uzun süren operasyon sonucu kırılarak çıkartıldı.

Edanur ve Nafis Kıran çiftinin ikinci çocukları olan 1 yaşındaki Cabir Ata Kıran, doğum günü kutlamasının ardından kendisinden 11 ay büyük olan ablasının oynadığı cevizlerden alarak cevizi yutunca aniden soluksuz kaldı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Cabir Ata bebek, durumunun ağırlaşması üzerine Konya Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne sevk edildi.


Edanur ve Nafis Kıran çiftinin ikinci çocukları olan 1 yaşındaki Cabir Ata Kıran, doğum günü kutlamasının ardından kendisinden 11 ay büyük olan ablasının oynadığı cevizlerden alarak cevizi yutunca aniden soluksuz kaldı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Cabir Ata bebek, durumunun ağırlaşması üzerine Konya Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne sevk edildi.

ECMO cihazına bağlanarak nefes alması sağlandı


Sol akciğerinin kapanması ve kandaki oksijen seviyesinin düşmesi nedeniyle hayati tehlike yaşayan Cabir Ata bebek için ECMO adı verilen kalp-akciğer destek cihazı kullanıldı. Bebeğin oksijen seviyesinin kritik düzeyde olması nedeniyle öncelikle cihaz desteği sağlandı, ardından bronkoskopi işlemine alındı.

ECMO cihazına bağlanarak nefes alması sağlandıSol akciğerinin kapanması ve kandaki oksijen seviyesinin düşmesi nedeniyle hayati tehlike yaşayan Cabir Ata bebek için ECMO adı verilen kalp-akciğer destek cihazı kullanıldı. Bebeğin oksijen seviyesinin kritik düzeyde olması nedeniyle öncelikle cihaz desteği sağlandı, ardından bronkoskopi işlemine alındı.

Solunum yolundaki ciddi ödem nedeniyle bebeğe trakeostomi açıldı. Ardından yapılan bronkoskopi sırasında sol akciğerinde ceviz tespit edildi. Ceviz, sabaha kadar süren operasyonla parçalanarak çıkarıldı.

Solunum yolundaki ciddi ödem nedeniyle bebeğe trakeostomi açıldı. Ardından yapılan bronkoskopi sırasında sol akciğerinde ceviz tespit edildi. Ceviz, sabaha kadar süren operasyonla parçalanarak çıkarıldı.

"Kitleyi parçalayarak çıkardık ve bunun ceviz olduğunu anladık"


Bebeğin akciğerinden cevizi çıkartmak için ameliyatı gerçekleştiren Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek, "Bebeğimiz, evde solunum durması şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan başvurunun ardından ekipler tarafından müdahale edilerek acil servise getirildi. Buradan çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Cumartesi gecesi, sol akciğerinin kapalı olduğu, oksijen satürasyonunun ciddi şekilde düştüğü ve genel durumunun çok bozulduğu bilgisi bize iletildi. ECMO ihtiyacı olduğunu söylediler. Biz de ekstrakorporeal dolaşım, yani kalp ve akciğerin görevini üstlenen kalp-akciğer makinesine çocuğu bağladık. Çünkü çocuğun oksijen satürasyonu yüzde 50 seviyesindeyken bronkoskopi yapılamıyordu...

"Kitleyi parçalayarak çıkardık ve bunun ceviz olduğunu anladık"Bebeğin akciğerinden cevizi çıkartmak için ameliyatı gerçekleştiren Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek, "Bebeğimiz, evde solunum durması şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan başvurunun ardından ekipler tarafından müdahale edilerek acil servise getirildi. Buradan çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Cumartesi gecesi, sol akciğerinin kapalı olduğu, oksijen satürasyonunun ciddi şekilde düştüğü ve genel durumunun çok bozulduğu bilgisi bize iletildi. ECMO ihtiyacı olduğunu söylediler. Biz de ekstrakorporeal dolaşım, yani kalp ve akciğerin görevini üstlenen kalp-akciğer makinesine çocuğu bağladık. Çünkü çocuğun oksijen satürasyonu yüzde 50 seviyesindeyken bronkoskopi yapılamıyordu...

 Bu seviyede akciğere müdahale etmek, çocuğun durumunu daha da kötüleştirebilirdi. Bu nedenle öncelikle ECMO’ya bağladık ardından bronkoskopi işlemine başladık. Üst solunum yolunda, larenks ve trakea dediğimiz bölgelerde çok ciddi ödem olduğu için trakeostomi açmak zorunda kaldık. Trakeostomiyi açtıktan sonra sol akciğere girdik. Sol akciğerde, başlangıçta ceviz olduğunu düşündüğümüz bir kitle gördük. Daha sonra bu kitleyi parçalayarak çıkardık ve bunun ceviz olduğunu anladık. Cevizi çıkardıktan sonra akciğer düzeldi çocuk uyandı. ECMO dediğimiz kalp-akciğer makinesinden bebeği ayırdık. Bundan sonraki süreçte takipleri rutin hale geldi. Bundan sonra servis takibine alacağız" dedi.

&nbsp;Bu seviyede akciğere müdahale etmek, çocuğun durumunu daha da kötüleştirebilirdi. Bu nedenle öncelikle ECMO’ya bağladık ardından bronkoskopi işlemine başladık. Üst solunum yolunda, larenks ve trakea dediğimiz bölgelerde çok ciddi ödem olduğu için trakeostomi açmak zorunda kaldık. Trakeostomiyi açtıktan sonra sol akciğere girdik. Sol akciğerde, başlangıçta ceviz olduğunu düşündüğümüz bir kitle gördük. Daha sonra bu kitleyi parçalayarak çıkardık ve bunun ceviz olduğunu anladık. Cevizi çıkardıktan sonra akciğer düzeldi çocuk uyandı. ECMO dediğimiz kalp-akciğer makinesinden bebeği ayırdık. Bundan sonraki süreçte takipleri rutin hale geldi. Bundan sonra servis takibine alacağız" dedi.

"Küçük çocukların ulaşabileceği yerlere yabancı cisimler bırakmayın"


Op. Dr. Murat Şimşek küçük çocukların ulaşabileceği yerlerde yabancı cisimlerin bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, "Cumartesi gecesi sabaha kadar cevizi çıkarmaya çalıştık. Ceviz, parçalanarak çıkarılabildi. Özellikle bebeklerde yumuşak dokulu materyallerin ve küçük cisimlerin ortada bırakılmaması gerekiyor. Çocuklar bu cisimleri doğrudan aspire edebiliyor. Bu durum doğrudan ölümle sonuçlanabiliyor. Bu nedenle bebeğimiz şanslıydı, en azından oksijen satürasyonunu belirli bir seviyede tutarak, ECMO dediğimiz kalp-akciğer makinesinin desteğiyle bebeği koruyabildik ve müdahalemizi daha güvenli bir şekilde gerçekleştirebildik. Bu sayede yabancı cismi çıkarabildik. Bundan sonraki süreçte takip aşaması başladı. Küçük çocukların ulaşabileceği yerlere yabancı cisimler bırakmayın" diye konuştu.

"Küçük çocukların ulaşabileceği yerlere yabancı cisimler bırakmayın"Op. Dr. Murat Şimşek küçük çocukların ulaşabileceği yerlerde yabancı cisimlerin bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, "Cumartesi gecesi sabaha kadar cevizi çıkarmaya çalıştık. Ceviz, parçalanarak çıkarılabildi. Özellikle bebeklerde yumuşak dokulu materyallerin ve küçük cisimlerin ortada bırakılmaması gerekiyor. Çocuklar bu cisimleri doğrudan aspire edebiliyor. Bu durum doğrudan ölümle sonuçlanabiliyor. Bu nedenle bebeğimiz şanslıydı, en azından oksijen satürasyonunu belirli bir seviyede tutarak, ECMO dediğimiz kalp-akciğer makinesinin desteğiyle bebeği koruyabildik ve müdahalemizi daha güvenli bir şekilde gerçekleştirebildik. Bu sayede yabancı cismi çıkarabildik. Bundan sonraki süreçte takip aşaması başladı. Küçük çocukların ulaşabileceği yerlere yabancı cisimler bırakmayın" diye konuştu.
Başlıklar :KonyaAkciğerCeviz
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