Yemekten sonra uyku bastırıyorsa dikkat: Prof. Dr. Osman Müftüoğlu çözümü açıkladı salatanın içine 1 yemek kaşığı koymak yetiyor

"Doğru ama eksik bilgi. Akşam yemeğini yedin, o yemekte yemeğin yanına bir salata yaptın, içine bir yemek kaşığı sirke koydun yemekten sonra. Ertesi sabahleyin kalktığın zamanki kan şekerinde %10 düşme olur. Çünkü sirke pek çok nedenle karbonhidrattaki şekerin eminimini, yani ununu yedin, şekerini yedin, karbonhidrat kana girip şeker yapacak sende. Biri mide boşalmasını geciktirdiği için, iki erken doyum sağladığı için, üç bağırsaklardan şeker eminimini azalttığı için karbonhidratların şeker yapma ihtimalini azaltıyor."