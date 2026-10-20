Yemekten sonra uyku bastırıyorsa dikkat: Prof. Dr. Osman Müftüoğlu çözümü açıkladı salatanın içine 1 yemek kaşığı koymak yetiyor
Öğle veya akşam yemeklerinden sonra üzerinize aniden bir ağırlık çöküyor ve karşı konulmaz bir uyku hali bastırıyorsa, vücudunuzda sinsi bir kan şekeri dalgalanması yaşanıyor olabilir. Son yıllarda sağlıklı beslenme trendlerinin zirvesinde yer alan sirkenin kan şekeri üzerindeki şaşırtıcı etkisi, bilim dünyasının ve uzmanların bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Özellikle karbonhidrat ağırlıklı öğünlerin ardından yaşanan ani şeker dalgalanmalarını durdurmak, her evde bulunan bu basit malzemeyle gerçekten mümkün olabilir mi? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu son noktayı koydu. İşte detaylar.
Sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sirkenin kan şekeri üzerindeki etkileri, son dönemde en çok merak edilen sağlık konuları arasında yer alıyor. Özellikle karbonhidrat içeren öğünlerden sonra kan şekerindeki ani yükselişleri dengelediği belirtilen sirke hakkında hem bilimsel araştırmalar umut verici sonuçlar sunuyor hem de uzman isimler günlük hayatta uygulanabilecek önemli tavsiyelerde bulunuyor.
Araştırmalar umut vadediyor ancak temkinli olmak şart
Bilim dünyası, sirkenin kan şekeri dengesi üzerindeki etkilerini uzun süredir yakından takip ediyor. 2021 yılında yayımlanan ve 9 farklı çalışmayı kapsayan kapsamlı bir meta-analiz, elma sirkesi tüketiminin açlık kan şekerinde kontrol grubuna kıyasla ortalama yaklaşık 8 mg/dL oranında bir düşüş sağladığını ortaya koydu. Sirkenin içinde bulunan asetik asidin, midenin boşalma hızını yavaşlatarak ve karbonhidrat sindirimini doğrudan etkileyerek bu olumlu sonuca katkı sağladığı düşünülüyor.
Etki mekanizması henüz tüm yönleriyle aydınlatılamamış olsa da ortaya çıkan tablo oldukça dikkat çekici. Ancak uzmanlar, söz konusu etkinin kişiden kişiye değişiklik gösterebildiği ve bilimsel çalışmalar arasındaki farklılıklar nedeniyle konuya yine de temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtiyor.
Tıbbi tedavinin alternatifi değil
Sirkenin sağladığı bu olumlu verilere rağmen çok önemli bir ayrımın altı çiziliyor. Sirke tüketimi hiçbir koşulda diyabet tedavisinin veya hekimler tarafından reçete edilen ilaçların yerini tutmuyor. Günlük beslenme rutinine eklenecek sirkenin uzun vadeli yararlarını ve en doğru tüketim miktarını kesin olarak belirleyebilmek adına çok daha güçlü araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan dikkat çeken açıklama
Sirkenin faydaları ve şeker dengesi ilişkisi üzerine merak edilen detaylara ise Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıklık getirdi.
Katıldığı Hayat Bilgisi programında kendisine yöneltilen, karbonhidrat tüketiminden yarım saat önce sirkeli su içmenin karbonhidratın glikoza dönüşümüne engel olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Müftüoğlu, durumu şu sözlerle anlattı:
"Doğru ama eksik bilgi. Akşam yemeğini yedin, o yemekte yemeğin yanına bir salata yaptın, içine bir yemek kaşığı sirke koydun yemekten sonra. Ertesi sabahleyin kalktığın zamanki kan şekerinde %10 düşme olur. Çünkü sirke pek çok nedenle karbonhidrattaki şekerin eminimini, yani ununu yedin, şekerini yedin, karbonhidrat kana girip şeker yapacak sende. Biri mide boşalmasını geciktirdiği için, iki erken doyum sağladığı için, üç bağırsaklardan şeker eminimini azalttığı için karbonhidratların şeker yapma ihtimalini azaltıyor."