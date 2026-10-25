ABD Başkanı Donald Trump'tan İran’a yönelik saldırılarla ilgili açıklama: Hayır, bugün bir saldırı olmayacak
19:34, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 19:35, 25/10/2026, Pazar
IHA
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılarının bugün yeniden başlayıp başlamayacağı hakkındaki soruya, "Hayır, bugün bir saldırı olmayacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılarının bugün yeniden başlayıp başlamayacağı hakkındaki soruya, "Hayır, bugün bir saldırı olmayacak" dedi.
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Başlıklar :ABDDonald Trumpİran