Vaşington'dan Ukrayna'da ateşkes' açıklaması: Rusya ve Ukrayna askeri operasyonları durdurdu
16:46, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 16:55, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin.
Beyaz Saray, Rusya ve Ukrayna'nın Oleşki kentindeki askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
Beyaz Saray, Rusya ve Ukrayna'nın Oleşki kentindeki askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada ateşkesin amacının, bölgeye insani yardımların ulaşması ve sivillerin tahliyesi olduğu bildirildi.
Firs Lady Melenia Trump ve temsilcisinin ateşkes için yetkililerle doğrudan temas kurduğu aktarıldı.
Trump’ın büyük pazarlık arayışı, Rusya şahinleri ve küresel sistem
Dünya
Putin'den 'toprak' vurgulu 'barış' mesajı: Her konuda anlaşabiliriz