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Putin'den 'toprak' vurgulu 'barış' mesajı: Her konuda anlaşabiliriz

Putin'den 'toprak' vurgulu 'barış' mesajı: Her konuda anlaşabiliriz

23:52, 22/10/2026, Perşembe
AA
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Putin'den 'toprak' vurgulu 'barış' mesajı: Her konuda anlaşabiliriz
Rusya Devlet Başkanı Putin, barış olsa da ilhak altındaki Ukrayna topraklarını geri vermeyeceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış anlaşmasına hazır olduklarını belirterek, Rusya’nın kontrolündeki toprakların Ukrayna’ya ait olmadığını, tarihi Rus toprağı olduğunu savundu. Bölge halkının Rusya ile birleşme yönünde oy kullandığını belirten Putin, bu nedenle herhangi bir toprak kaybından söz edilemeyeceğini söyledi. Avrupa ile savaşmak istemediklerini vurgulayan Putin, geçici ateşkes yerine iki ülkenin güvenliğini garanti altına alacak kalıcı bir barış anlaşması yapılmasını istedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile anlaşmak için hazır olduklarını belirterek, ateşkes değil barış anlaşması ve her iki ülkenin güvenliğinin sağlanmasını istediklerini söyledi.

Putin, Rossiya devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir röportajında, “Toprak kaybını kabul etmeye hazır olduğunu” söylemesini değerlendirdi.

Rusya’nın kontrolüne geçen toprakları kasteden Putin,
“Burası onların (Ukrayna’nın) toprağı değil. Burası tarihi Rusya'nın toprağıdır. Üstelik bu topraklarda yaşayan insanlar, ilk olarak devlet bağımsızlığı için, ikinci adım olarak da Rusya Federasyonu ile yeniden birleşmek için oy kullandılar. Dolayısıyla herhangi bir toprak kaybından söz etmenin yersiz olduğunu düşünüyorum.”
 ifadelerini kullandı.

Putin, söz konusu durumun, özellikle Avrupa ülkelerinde her alanda Rusya karşıtı bir kampanyanın nedeni olduğuna dikkati çekerek, şimdi de aynı çevrelerin sürekli olarak Rusya'dan kaynaklanan tehditten ve Rusya ile savaşa hazırlıkların başlamasından söz ettiklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı,
“Bu, bir tür siyasi şizofrenidir. Ancak bunun da geçeceğini umuyorum.”
 dedi.

Rusya'yı savaş meydanında yenmenin ve ona stratejik bir yenilgi yaşatmanın gerçekçi olmadığını söyleyen Putin, Rusya’nın yenilgisinden yana olan insanların “modern yaşamın gerçeklerini kavrayacağını ve Rusya ile dostça yaşamanın daha iyi olduğunu anlayacaklarını” ifade etti.

"Avrupa ile savaşmak istemiyoruz"

Avrupa'da yaşanan siyasi süreçlere bakıldığında, Avrupa halklarının Rusya ile savaşmak istemediğinin açıkça görüldüğünü vurgulayan Putin, şöyle devam etti:

"Bizi duymalarını istiyorum. Biz de savaşmak istemiyoruz. Avrupa ile herhangi bir savaşa hazırlanmıyoruz. Ancak bugünkü Ukrayna yönetiminin, neden bütün dünyanın Ukrayna yönetimine para ödemesi, onlar adına savaşması, silah, mühimmat, teçhizat ve benzeri şeyler sağlaması gerektiğine karar vermesi anlaşılır gibi değil. Savaşmak istemelerine rağmen biz Ukrayna ile savaşmak istemiyoruz. Ukrayna yönetimi savaşmak istiyorsa, savaşmaya devam edebilir."

Putin, Ukrayna yönetiminin savaşmak istemeyen kendi vatandaşlarına olan davranışını eleştirerek,
“Görüyoruz ki; onları sokaklarda sahipsiz köpekler gibi topluyor ve zorla cepheye gönderiyorlar. Bu arada bu durum, ağır sonuçlara yol açıyor, motivasyon düşüyor.”
 yorumunda bulundu.

"Her konuda anlaşmaya varılabilir"

Ukrayna’da 2014’te krizin çıktığı ilk günden bu yana barıştan yana olduklarını vurgulayan Putin, Kiev yönetimiyle anlaşmaya çalıştıklarını anlattı.

Putin, Kiev’in, Ukrayna’nın doğusundaki halkı ile anlaşmalarını sağlamak için çalıştıklarını, ancak Kiev’in savaşı tercih ettiğini savunarak,
“Biz anlaşmak için bugün de hazırız. Bu ağır, karmaşık durumun çözüm yollarını bulmak ve anlaşmak için hazırız. Bu halk, bize çok yakın bir halk, anlıyor musunuz? Daha ne söylenebilir? Son genetik araştırmalar, Ruslarla Ukraynalıların aslında tek bir halk olduğunu gösteriyor.”
diye konuştu.
"Her konuda anlaşmaya varılabilir. Bence anlaşabiliriz, biz bunu kabul ediyoruz" diyen Rus lider Putin, her durumda kendi görevlerini yerine getireceklerini ve “özel askeri operasyonun” bütün hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile St. Petersburg’da yaptığı görüşme hakkında da değerlendirmelerde bulunan Putin, şunları kaydetti:

"Üçlü temaslarımızı yeniden başlatmaya hazır olduğumuz konusunda anlaştık. Bu müzakerelerin amacı; barış anlaşmalarına varıldıktan sonra Ukrayna'nın ve Rusya'nın güvenliğinin sağlanması meselesini görüşmek olacak. Üstelik çatışmaların kısa bir süreliğine durdurulması sonucunda değil, barış anlaşmalarının nihai biçimine ulaşılmasının ardından. Bu hedefe ulaşmak için söz konusu temasları yeniden başlatmaya hazırız."

Putin, Avrupa güvenlik mimarisinin de ele alınması gerektiğiyle ilgili Witkoff’un düşüncesine de katıldığını vurguladı.


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Başlıklar :Vladimir PutinRusyaUkrayna
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