Trump'ın 'Putin' hamlesi Ukrayna'yı alarma geçirdi: Zelenski ABD Başkanı'nı hedef aldı

CNN'e verdiği mülakatta Zelenski, Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları geçici olarak askıya almasını eleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik tutumunun çok açık olduğunu ifade eden Zelenski, "Yaptırımları kaldırırsak onu daha güçlü hale getiririz. Başkan Trump'la aramda kişisel bir mesele yok. Elbette, her türlü yaptırımın kaldırılmasına karşıyım." ifadelerini kullandı.

"Putin'in barış taahhütlerine güvenmiyoruz"

Zelenski, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Ukrayna, ABD, AB ve NATO temsilcilerinin katıldığı görüşmenin verimli geçtiğini dile getirerek, Putin'in barış taahhütlerine güvenmediğini belirtti.

Putin'in başkalarının hayatlarıyla oynadığını ve savaşı sona erdirmek istemediğini savunan Zelenski, " Bu nedenle ortaklarımızdan istediğimiz şey, ona daha da güçlenme ve bizi ezip geçme fırsatı vermemeleri." dedi.

Zelenski, Avrupalı müttefiklerinin Ukrayna'ya sağladığı hava savunma sistemlerinin ülkesini savunmak için yeterli olmadığını kaydederek, Kiev'in şu anda müttefiklerinden temelde iki talebi olduğunu belirtti.

Zelenski bu talepleri, "Putin'e yönelik yaptırımları kaldırmamak ve kendilerine daha iyi füzeler sağlamak" şeklinde sıraladı.

Trump'ın 'Putin' hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Trump, 19 Ekim'deki açıklamasında da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Moskova ile anlaşma yapmaya istekli olmadığını savunarak, "Belki de Zelenski'nin, müzakereleri başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir." ifadesini kullanmıştı.

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