NATO'da nükleer hareketlilik: Üst düzey isimler Helsinki'de toplandı
NATO Nükleer Planlama Grubu’na danışmanlık yapan Yüksek Düzeyli Grup, Helsinki’de toplandı. Görüşmelerde nükleer kapasitenin modernizasyonu, planlama yeteneklerinin güçlendirilmesi ve caydırıcılık stratejisi ele alındı. Yapılan açıklamada, nükleer gücün, müttefiklerin güvenliğinin "en büyük garantisi" olduğu vurgulandı.
NATO'dan yapılan açıklamada, Yüksek Düzeyli Grubun dün Helsinki'de toplandığı belirtildi.
Açıklamada, toplantıda İttifak'ın nükleer yeteneklerini modernize etme ve nükleer planlama kapasitesini güçlendirme konusunda istişarelerde bulunulduğu aktarıldı.
"Nükleer en büyük güvenlik garantimiz"
Nükleer gücün, müttefiklerin güvenliğinin "en büyük garantisi" olduğu belirtilen açıklamada, müttefiklerin, NATO'nun nükleer caydırıcılığının ortak sorumluluk olduğunu vurguladığı kaydedildi.
Açıklamada, "NATO, barışı korumak, zorlamayı önlemek ve saldırganlığı caydırmak amacıyla nükleer duruşunu sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.
Kaç NATO üyesinde nükleer silah var?
NATO üyesi 32 ülke arasında kendi nükleer silahlarına sahip 3 ülke bulunuyor: ABD, İngiltere ve Fransa. Bunun dışında bazı NATO ülkelerinde ABD'ye ait nükleer silahların konuşlandırıldığı değerlendiriliyor.