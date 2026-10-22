NATO'da nükleer hareketlilik: Üst düzey isimler Helsinki'de toplandı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton'dan Trump hakkında şoke eden iddia: Putin'in elinde görüntüleri var

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton podcast yayınında yaptığı açıklamada, "Putin’in Trump hakkında elinde bazı şeyler olduğuna inanmaya devam ediyorum. Trump’ın, Epstein dosyalarının yayımlanmasına karşı ne kadar güçlü bir mücadele verdiğine bakın. Tüm Epstein dosyalarını gördüğümüzde, bence Trump’ı destekleyen insanlar bile şoke olacaklar" dedi.