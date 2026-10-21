Rusya'dan savaşı sonlandırmak için üçlü görüşmeye yeşil ışık

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya'nın ABD ve Ukrayna ile üçlü müzakereleri kasım ayında yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirdi.

Uşakov, St. Petersburg'da Konstantinovskiy Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin'in ABD'li temsilcilerle görüşmesi: Kapsamlı ve açık

Görüşmenin birkaç gün önce kararlaştırıldığını aktaran Uşakov, görüşmeye, Trump'ın damadı Jared Kushner'in sağlık durumu nedeniyle çevrim içi katıldığını belirtti.

Putin'in ABD'li temsilcilerle 9'uncu defa görüştüğünü söyleyen Uşakov, yapılan 3 saatlik görüşmenin "kapsamlı ve açık sözlü" nitelik taşıdığını dile getirdi.

Uşakov, bu görüşmeden önce Witkoff ile Oslo'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupa liderleri, NATO'nun ve Avrupa Komisyonunun temsilcileriyle müzakereler gerçekleştirdiğini anımsattı.

"Putin'in Witkoff ile görüşmesinin ana konusu"

Witkoff'un, Vladimir Putin'e Oslo'da yapılan müzakerelerin içeriği hakkında bilgi verdiğini, bu bağlamda kendi yorumlarını dile getirdiğini ve bazı yeni yaklaşımlara dikkati çektiğini aktaran Uşakov, "Witkoff, Avrupalıların ve Kiev'in yaklaşımlarındaki bazı yeni unsurlara dikkati çekti. Ancak bu yeni yaklaşımlarda, Ukrayna krizinin çözümü açısından yararlı olabilecek pek fazla unsur bulunmuyordu." ifadelerini kullandı.

Uşakov, Ukrayna çevresindeki durumun doğal olarak Putin'in Witkoff ile görüşmesinin ana konusu olduğunu vurguladı.

Kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmanın yolları konusunda görüş alışverişine devam edildiğini belirten Uşakov, Putin'in ABD'nin karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulunmasına yönelik arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladığını dile getirdi.

"Putin, üçlü müzakereleri kasım ayının 10'u civarında yeniden başlatmaya hazır"

Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalinin somut olarak ele alındığını bildiren Uşakov, mevcut durumun Amerikalılardan alınan sinyaller de dikkate alınarak yeniden analiz edildiğini kaydetti.

Uşakov, "Putin, Witkoff'a, temel konu üzerinde söz konusu üçlü müzakereleri prensipte kasım ayının 10'u civarında yeniden başlatmaya hazır olduğumuzu bildirdi. Bu konu, çatışmanın sona ermesinin ardından Rusya ve Ukrayna için bir güvenlik sisteminin oluşturulmasıyla ilgili. Amerikalı temsilci, böyle bir kararın Başkan Trump tarafından kuşkusuz büyük bir memnuniyetle karşılanacağını belirtti." şeklinde konuştu.

Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a da insani alandaki çabalarından dolayı teşekkürlerini ilettiğini söyleyen Uşakov, Melania Trump'ın, savaş bölgesindeki çocukları aileleriyle bir araya getirmek için çaba gösterdiğini ve Herson bölgesindeki Oleşki'de ortaya çıkan ciddi insani durumun çözümüne yönelik arabuluculuk yaptığını hatırlattı.

"Sadece ABD ve Rusya'nın değil dünya çıkarına da katkı sağlayacak"

Görüşmede, Rus dizel yakıtının ABD ve dünya piyasalarına tedarikine ilişkin mutabakatların uygulanmasıyla bağlantılı konulara önemli ölçüde yer verildiğini anlatan Uşakov, Putin ile Trump arasında bu hususta varılan anlaşmanın yalnızca Amerikan ve Rus çıkarlarına hizmet etmediğini, aynı zamanda dünya yakıt piyasasında arz ve talebin istikrara kavuşmasına da katkı sağlayacağını vurguladı.

Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin birçok üyesinin defalarca yaptığı iade taleplerini dikkate alan Putin'in, Rusya'da paralı askerlik suçundan hüküm giyen ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ı insani gerekçelerle affettiğini belirtti. Uşakov, Hubbard'ın ABD'ye dönmesi için St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'nda Steve Witkoff'a teslim edildiğini bildirdi.

Uşakov, Orta Doğu'daki durum, özellikle İran çevresindeki gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydederek Putin'in diplomasi imkanlarının henüz tükenmediğini, Tahran ile anlaşmanın mümkün ve gerekli olduğunu vurguladığını ifade etti.

Ayrıca Uşakov, kasım ayında Çin'de yapılacak APEC Zirvesi sırasında Rusya, Çin ve ABD liderlerinin tarihte ilk kez bir araya gelme ihtimalinin de ele alındığını sözlerine ekledi.

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