Tusk’tan Trump destekçilerine tepki: Akaryakıt zamlarından sizin kahramanınız sorumlu

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Parlamentoda yaptığı bir konuşmada ABD Başkanı Trump’ı akaryakıt fiyatlarında sıçramaya neden olmakla suçladı. Parlamentoda ABD Başkanı Trump’ı kendi rol modelleri olarak gören aşırı sağcı siyasetçilere hitap eden Tusk, "Polonya, Avrupa Birliği genelinde akaryakıt fiyatlarının en düşük olduğu ülkelerden biri. Aslında an itibarıyla en düşük fiyatlar bizde lakin bu, akaryakıtın vatandaşlar için halen fena halde pahalı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bunun farkındayım. Artık gerçekleri yüksek sesle söylemenin zamanı nihayet geldi diye düşünüyorum. Evet, bundan Donald (Trump) sorumlu. Ama sizin kahramanınız olan Donald. Polonya Başbakanı olan Donald değil. Akaryakıt fiyatlarındaki durumdan kimin sorumlu olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz" dedi.

Tusk’ın açıklamaları, ABD’nin İran ile yürüttüğü savaşın küresel ekonomide yeni bir enerji krizine yol açtığı ve Trump’ın yaşananlardan Rusya’daki dizel rafinerilerini hedef alan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i sorumlu tuttuğu bir süreçte geldi.

Trump, dün Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada ara seçimler öncesinde durumundan endişeli olup olmadığı sorusuna, İran ile savaşın çok yakında biteceği ve akaryakıt fiyatlarının hızlı bir şekilde düşeceği cevabını vermişti.

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