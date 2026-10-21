Trump'tan Rus ordusuna eleştiri: Ukrayna savaşı aptal bir general yüzünden bir günde bitmedi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlangıcında Rus ordusunun izlediği güzergâha ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus birliklerinin beton otoyolda ilerlemeyi sürdürmesi halinde Kiev’e birkaç saat içinde ulaşabileceğini savunan Trump, komuta kademesindeki bir generalin yanlış kararı nedeniyle tankların çamura saplandığını ve operasyonun başarısızlığa uğradığını ileri sürdü.

Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinin ilk günlerinde uyguladığı askeri stratejiyi eleştirdi. Rus ordusunun ilerleyişini değerlendiren Trump, başlangıçta yapılan hatalı bir tercihin savaşın seyrini değiştirdiğini öne sürdü.

"Savaş bir günde bitebilirdi ama Rusya'nın aptal bir generali vardı"

Rus ordusunun otoyol üzerinden ilerlemesi durumunda Ukrayna’ya saatler içinde ulaşabileceğini iddia eden Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Rusya'nın çok aptal bir generali vardı. Bin tankla beton bir otoyolda ilerliyorlardı. Tankların azami hızıyla, tam olarak saatte 48 mil (77 km) hızla hareket etselerdi, 4 saat içinde Ukrayna'ya ulaşmış olurlardı. Onları durduracak hiçbir şey yoktu. Savaş bir günde bitmiş olurdu.”

"Efsanevi derecede kötü bir karar verildi"

Söz konusu generalin kim olduğunu bilmediğini belirten Trump, komutanın hâlâ hayatta olup olmadığı konusunda da şüphelerini dile getirdi. Rus birliklerinin otoyoldan ayrılarak tarım arazilerine yönelmesini yanlış bir karar olarak değerlendiren Trump, Kiev’e ulaşmak için tercih edilen güzergâhı eleştirdi.

Trump, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“O ise sağa dönmeye karar verdi. Tarım arazilerine doğru ilerleyip sonra sola dönerek Kiev'e gitmek istedi. Oysa otoyolda, o mükemmel durumdaki beton yolda kalmış olsalardı, 3,5-4 saat içinde oraya varırlardı ve tüm savaş sona ererdi.”

"Tanklar çamura saplandı, mahvoldular"

Rus ordusunun ilerleyişinde hava ve arazi koşullarının belirleyici olduğunu savunan Trump, şiddetli yağışın ardından zeminin çamura dönüştüğünü ve tankların hareket edemez hale geldiğini ifade etti.

Yaşanan süreci anlatan Trump, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sonunda çamura saplandılar. Bir gece önce, son 10 yılda gördükleri en şiddetli yağmur yağmıştı ve arazi sırılsıklamdı. Bataklık gibiydi. Ancak o korkunç bir karar verdi; efsanevi derecede kötü bir karar... Tanklar çamura saplandı. Ne ileri gidebildiler ne de geri çekilebildiler. Mahvolmuşlardı. İşte buna savaş denir, ne olacağını asla bilemezsiniz.”

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