ABD'den Ukrayna'ya Patriot freni: Sevkiyat onaylanmadı

Lula da Silva tartıştığı Bolsonaro'yu İsrail destekçisi Milei üzerinden vurdu: Testeresini ödünç aldın mı?

Brezilya'da seçime altı gün kala Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile muhalefetin adayı sağcı Flavio Bolsonaro televizyonda karşı karşıya gelerek dış politika ve ülke içi sorunlar konusunda "sert" bir tartışmaya girdi. İsrail destekçisi Bolsonaro'yu yine katillerin azılı destekçisi sağcı Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin uyguladığı politikaları taklit etmekle suçlayan Silva, "Bir daha Milei'nin izinden gideceğini söylememen için soruyorum: Milei'den testeresini ödünç aldın mı?" diye sordu. Silva daha sonra, tartışma sırasında sesini yükselten ve, "Yanımda dur, Lula." diyen Bolsonaro'ya, "Senin yakınında olmak istemiyorum. Bolsonaro ailesinden uzak durmak isterim. Bir milisle mi yan yana duracağım?" sözlerini yöneltti.